Drifttekniker Till Nordic Sugar
Nexer Recruit AB / Driftmaskinistjobb / Lund Visa alla driftmaskinistjobb i Lund
2025-10-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Lund
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
, Landskrona
eller i hela Sverige
Drifttekniker till Nordic Sugar, Örtofta Vill du arbeta med avancerad drift och underhåll i en av Sveriges mest spännande industrimiljöer? Nu söker vi två Drifttekniker till avdelningen Energi & Tork på Nordic Sugar i Örtofta. Här blir du en viktig del i vår spännande och komplexa produktion - och får en unik möjlighet att arbeta i en omväxlande vardag - från intensivt skiftarbete under betkampanjen till utvecklande underhållsarbeten resten av året.
Om tjänsten Avdelningen där denna tjänst är placerad är central för sockerfabrikens produktion och ansvarar för drift och underhåll av anläggningar och processer för den centrala produktionen av processånga, energi(el) samt vattenförsörjning (intag)/vattenrening (inklusive Biogasproduktion) och fodertork (Betfor). Rollen växlar mellan skiftarbete under betkampanjen (då vi tar emot betor från vår kontrakterade lantbrukare) och ett dagtidsgående, strukturerat underhållsarbete med syfte att förbereda fabriken för nästa kampanj.
Drifttekniker under betkampanjen (september-januari) Under betkampanjen arbetar vi i kontinuerligt 4-skift, där helg- och nattpass ingår. Rollen växlar mellan skiften vilket innebär att du både kommer att köra driften (Energi & Tork) från vårt gemensamma driftcentra/kontrollrum och att du kommer att arbeta ute i anläggningen med löpande felavhjälpning och underhåll. På så sätt håller du dig uppdaterad, och lär dig ständigt mer om våra processer, både via skärmarna och i verkligheten. Dina arbetsuppgifter omfattar:
Övervakning och styrning av fabrikens ångproduktion och energisystem (fyra gaspannor, två turbiner samt anläggning för reservkraft).
Övervakning och drift av fodertork, ångleveranser samt vattenproduktion och vattenrening, energiproduktion och värmesystem
Rondering, felsökning, operatörsunderhåll och stöd vid större reparationer. Även löpande provtagning och analys av vatten och ånga
Hantering och mottagning av kemikalier på ett säkert sätt
Delaktighet i brandskydd och kontaktperson gentemot räddningstjänst.
Underhållstekniker under underhållsperioden (februari-augusti) När kampanjen avslutats växlar du till en roll som underhållstekniker med fokus på planerat förebyggande (FU) och avhjälpande underhåll. Ordinarie arbetstid är dagtid, (mån-fre) med flex, där det ingår beredskap var femte vecka. Dina arbetsuppgifter omfattar:
Reparationer, förbättringar och service av maskin- och processutrustning i pannhus, torkanläggningar, vattenreningssystem, pumphus och värmecentraler
Mekaniskt underhållsarbete som lagerbyten, ventilslipning och filterbyten, samt visst fastighets- och VA-arbete
Delaktighet i brandskydd och kontaktperson gentemot räddningstjänst
Stöd till andra avdelningar vid behov
Medverkan i investerings- och ombyggnadsprojekt
Din bakgrund Vi söker dig som har en teknisk gymnasieutbildning som du gärna får ha kompletterat med en relevant eftergymnasial vidareutbildning. Du har en tidigare erfarenhet av industriellt underhåll (mekanik) inom till exempel energiproduktion eller närliggande komplex processindustri. Vi ser gärna att du har arbetat i en tjänst där det ingått kontrollrumsdrift, styrning och optimering (vi använder MicroSCADA/ABB och Foxboro DCS/Schneider Electric) och att du har erfarenhet av skiftarbete. Vi utgår ifrån att du har en god IT-vana och att du är van vid att dokumentera och administrera ditt arbete med hjälp av något underhållssystem (vi använder SAP). För tjänsten krävs det att du har körkort (B) och att du behärskar svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vem är du? Vi tror att du är en person som trivs med att samarbeta och är bra på att kommunicera på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna ändras, samtidigt som du arbetar strukturerat, skapar ordning och behåller fokus på uppsatta mål. Dessutom är du självgående och tar ett naturligt ansvar för att driva dina och teamets uppgifter framåt.
Du lever våra värdeord: Engagemang, Ansvar, Mod och Uppskattning - som genomsyrar allt vi gör och utgör grunden i vår företagskultur.
Vad erbjuder vi? Nordic Sugar är inte bara ett vanligt företag - det är en plats där vi tillsammans strävar efter att forma en smakfull framtid. Vi vill erbjuda dig chansen att få en meningsfull och givande erfarenhet, vara en del av vår gemenskap och göra skillnad. Genom vårt kollektivavtal har du omfattande skydd både vid sjukdom och för din pension. Hos oss får du den unika möjligheten att kunna ta ut din semester per timme, och vi har även arbetstidsförkortning på upp till 54 timmar. Vi har goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som gym och massage på jobbet, friskvårdsbidrag, föräldraledighetstillägg och vällagad lunch till förmånligt pris.
Ansökan Vi samarbetar med Nexer Recruit i denna rekrytering. För frågor är du välkommen att kontakta: Björn Larsson, Nexer Recruit, 072-572 36 70, bjorn.larsson@nexergroup.com
Tillträde kan ske omgående. Urval sker löpande.
Facklig kontakt: Tobias Fäldt, ordförande IF Metall, +46 709 539 675
Mer om oss - var med och utveckla framtidens livsmedelsindustri På Nordic Sugar Sverige arbetar vi med den hållbara livsmedelskedjan i fokus och med stora investeringar satsar vi mot att bli en av de modernaste och mest konkurrenskraftiga sockerindustrierna i Europa. Vår Go Green-satsning innebär att vi ständigt utvecklar nya, resurssmarta, hållbara energilösningar - något som förra året gjorde att vi tilldelades Eslövs kommuns miljöpris. Våra sockerbetor kommer från cirka 1 000 odlare i södra Sverige och våra produkter säljs under varumärkena Nordic Sugar för industrin och Dansukker för konsumenter. Av resterna från sockertillverkningen gör vi högkvalitativt foder. https://www.nordzucker.com/en/
Redo att ta steget och bli en del av Nordic Sugar? Skicka in din ansökan idag, gör skillnad och känn stolthet över att bidra till hela Sveriges sockerproduktion. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://nexerrecruit.com/ Arbetsplats
Nexer Recruit Kontakt
Björn Larsson bjorn.larsson@nexergroup.com 072-572 36 70 Jobbnummer
9555313