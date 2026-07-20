Drifttekniker till Mälarenergi Vatten AB
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2026-07-20
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Vill du använda din tekniska erfarenhet till något som verkligen spelar roll? Med din bakgrund inom underhåll och mekanik, och ditt intresse för VA, blir du som drifttekniker en nyckelperson i vår dagliga drift – där vi tillsammans ser till att vattnet vi släpper ut är rent och säkert.
Tillsammans arbetar vi för att accelerera utvecklingen mot det resurseffektiva samhället – där hållbarhet, innovation och samhällsnytta går hand i hand.
Din roll
Som drifttekniker bidrar du till att säkerställa hög driftsäkerhet i våra anläggningar. Du arbetar med både planerat och avhjälpande underhåll och spelar en central roll i att hålla våra processer effektiva och säkra. Arbetet är varierande och innebär att du ansvarar för egna uppdrag samtidigt som du samarbetar med kollegor i större projekt. Du har stor möjlighet att planera och strukturera dina arbetsdagar själv, i nära dialog med teamledare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll av anläggningar
Ansvara för den dagliga driften av produktionsanläggningar samt följa upp och arbeta proaktivt för att minimera driftstörningar
Analysera trenddata och historik i SCADA-system
Delta i beredskap enligt schema
Genomföra rondering av yttre anläggningar
Arbeta enligt arbetsorderprocessen, inklusive felanmälan, planering och riskbedömning
Bidra till utveckling, uppföljning och struktur inom eget ansvarsområde
Vi söker två personer till liknande roller med placering på:
Kungsängsverket i Västerås
Hallstahammar/Surahammar
Ange i din ansökan vilken placering du föredrar. Om du är intresserad av båda tjänsterna är du välkommen att ange det.
Beredskap ingår i tjänsten och löper då på ett sexveckorsschema där du bland annat ronderar och analyserar våra anläggningar.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete med duktiga kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och förmånliga anställningsvillkor såsom kompetensutveckling och flextid.
Vi söker dig
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och erfarenhet av underhåll och mekaniskt arbete, gärna inom VA-branschen eller liknande industri. Du har ett stort intresse och engagemang för VA-området och vill bidra till en säker och effektiv drift.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, ansvarsfull och prestigelös samt ha förmågan att rycka in där det behövs. Du trivs med att ta eget ansvar, drivs av problemlösning och kan analysera driftdata. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Vi ser gärna att du prioriterar säkerhet högt, arbetar målinriktat och följer gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Krav för tjänsten är svenska i tal och skrift, god datorvana samt B-körkort.
Vänligen ange i ansökan om du föredrar någon av orterna eller om du är flexibel avseende placeringsort.
Det här är vi, dina kollegor
Mälarenergi Vatten AB är ett dotterbolag inom Mälarenergikoncernen med ansvar för produktion och distribution av dricksvatten samt avloppsvattenhantering i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Vi utför drift, planering och utveckling av anläggningar och nät, exploatering samt projektgenomföranden i de tre kommunerna.
Du kommer att tillhöra enheten avloppsrening och där ingå i driftteamet som utgår från Kungsängsverket i Västerås som är det största verket men även samarbetar mycket med andra delar av verksamheten. Andra tjänsten utgår från Hallstahammar/Surahammar.
Driftteamets huvuduppgift är att planera och utföra mekaniskt underhåll på anläggningarna och säkerhetsställa driften.
Vi söker nu två drifttekniker som med ny energi vill skapa en värld av möjligheter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Är du redan anställd hos oss? Ansök via intranätet.
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2040 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se
Gasverksgatan 7 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Enhetschef - Produktion Avloppsrening
Patrik Söderberg patrik.soderberg@malarenergi.se +46721478054 Jobbnummer
10006428