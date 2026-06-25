Drifttekniker till Huddinge Samhällsfastigheter AB
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2026-06-25
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Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunägt fastighetsbolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också äldreboenden, idrottsanläggningar och friluftsanläggningar. Totalt ingår ca 150 fastigheter. Vi befinner oss nu i en period av intensivt byggande, energioptimering och digitalisering.
Huddinge Samhällsfastigheter har ca 120 anställda. Hos oss är du en representant för våra värderingar: Framåtanda, Omtanke och Ansvar.
1 plats(er).
Är du en engagerad problemlösare som trivs med att arbeta nära kunder och kollegor? Vill du arbeta med drift och underhåll av tekniska system i en verksamhet med stor samhällsnytta? Då ska du söka tjänsten som drifttekniker hos oss på Huddinge Samhällsfastigheter.
Arbetsuppgifter
Som drifttekniker hos oss ansvarar du för att genomföra drift, skötsel, felsökning och underhåll av fastigheternas tekniska system. Det innebär att du, tillsammans med dina kollegor, säkerställer att dessa system fungerar. Du medverkar vid planeringen av förebyggande underhållsarbete.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
att planera och utföra tillsyn, underhåll av värme, ventilation, undercentraler, fläktrum, kylsystem och övriga tekniska utrymmen
driftoptimering/energioptimering
datoriserad driftövervakning och styr- och reglersystem
systematiskt brandskyddsarbete (SBA)Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har, en som lägst, gymnasial utbildning inom drift och underhåll, samt ett par års relevant arbetslivserfarenhet.
Du behöver också ha:
erfarenhet av ventilation, värme, styr och övervakningssystem
erfarenhet av driftoptimering, energioptimering
B-körkort
Meriterande är:
begränsad El-behörighet
kylaDina personliga egenskaper
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som drifttekniker har du en kundnära roll, därför söker vi dig som är serviceinriktad och trivs bra med att ha många olika kundkontakter. Tydlig kommunikation och lyhörd för kundens behov är en viktig del av arbetet. Du är självgående men arbetar även bra i team med dina kollegor. Du är självklart uppdaterad på ny teknik och har förmågan och viljan att arbeta framåtriktat. Du är initiativrik och löser problem på ett kreativt sätt.Om tjänsten
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar provanställning. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. I tjänsten kan finnas möjlighet till beredskapstjänstgöring.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag den 9 augusti. I samband med denna rekrytering kommer vi att genomföra bakgrundskontroller.
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande driftchef, José Castillo, 08-535 328 88, mail: jose.castillo@husf.se
. Observera att vi under semesterperioden (6 juli – 9 augusti) inte har möjlighet att besvara frågor men återkommer med svar så snart vi kan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333874". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Samhällsfastigheter AB
(org.nr 556536-9666)
Box 1143 (visa karta
)
141 24 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
José Castillo jose.castillo@husf.se 08-535 328 88 Jobbnummer
9978040