Drifttekniker till Funäsdalens nya reningsverk
Vatten och Miljöresurs Mitt AB / Driftmaskinistjobb / Härjedalen
2025-12-15
Om Vatten och miljöresurs
Vatten och miljöresurs ser till att du varje dag får friskt dricksvatten i din kran och en ren närmiljö. Vi arbetar för att din vardag ska fungera här och nu, och för att naturens resurser ska räcka. Vi finns till för att även framtida generation ska kunna njuta av fjällen, vattendragen, skogen och marken.
Bolaget ägs av Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner. Vi ansvarar för driften av ägarkommunernas vatten- och avloppsförsörjning, att producera och distribuera dricksvatten samt ta om hand och rena avloppsvatten. Bolaget ansvarar även för kommunernas avfallshantering att samla in och hantera avfall och slam. Totalt är vi drygt 100 medarbetare.
Vi arbetar över ett stort geografiskt område och har kontor i Sveg, Hede, Funäsdalen, Svenstavik, Hackås, och Bräcke, vilket ger stora möjligheter att arbeta från olika orter. För närvarande drivs flera större projekt, bland annat genomför vi en stor utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Härjedalen. Syftet är att säkerställa en långsiktig stabil drift för vatten- och avloppsförsörjningen, med ökade miljökrav och exploatering i turistområdena.
Vill du vara med och trygga driften för en samhällskritisk verksamhet inom vatten- och avloppsförsörjning? Har du erfarenhet av drift och underhåll och brinner för tekniska lösningar och övervakning av system?
Då kan det här vara jobbet för dig!

Om tjänsten
Som drifttekniker hos oss blir du en nyckelspelare i att säkerställa att våra anläggningar fungerar tryggt och effektivt, samtidigt som vi tillsammans når våra högt ställda miljömål.
Du ingår i driftområde Funäsdalen, en arbetsgrupp om sju driftstekniker, en elektriker och två arbetsledare. Alla utgår från vårt servicekontor i Ljusnedal/Funäsdalen. Ditt första uppdrag är att tillsammans med arbetsledare och kollegor driftsätta vårt nya reningsverk i Funäsdalen.
I rollen som drifttekniker på våra reningsverk och pumpstationer är dina arbetsuppgifter:
• drift-, tillsyns- och underhållsarbeten av produktionsanläggningarna och ledningsnät.
• övervakning, optimering och utveckling av reningsprocesserna.
• att delta i ombyggnads- och utbyggnadsprojekt.
Du arbetar enligt ett fastställt egenkontrollprogram. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring om 7-8 veckor per år.
Om dig
För att trivas i rollen tror vi du gillar att jobba praktiskt och att du är serviceinriktad. Du har lätt för att samarbeta och gillar att jobba i team, men du jobbar lika bra när du behöver utföra uppgifter på egen hand. Du är nyfiken, positiv och engagerad samtidigt som du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat.
Du har driftteknisk utbildning med inriktning på drift och process, styr- och reglerteknik, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Lämplig bakgrund är erfarenhet från drift av vatten- och avloppsanläggningar eller processindustri.
Det är meriterade om du har:
• arbetserfarenhet av styrsystem
• arbetserfarenhet av avloppsrening
• kunskaper inom automation, elektronik, mekanik, kemi och biologi
Med ansvar och drivkraft tar du dig an dina arbetsuppgifter och levererar resultat genom att prioritera och arbeta effektivt. Du ser möjligheter i förändringar, tar initiativ och bidrar med kreativa lösningar på arbetsrelaterade frågor. Som problemlösare trivs du med att arbeta fysiskt och uttrycker dig tydligt och väl på svenska, både i tal och skrift, vilket är en viktig del av det dagliga arbetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande och här jobbar du med att göra gott för människor och miljö i många kommande generationer. Engagemanget, nyfikenheten och intresset för att bygga relationer är det som förenar alla som jobbar här och är det som gör Vatten och miljöresurs till en arbetsplats präglad av gemenskap, glädje och laganda.
• En modern digital arbetsmiljö med många funktioner och all internkommunikation samlad i Microsoft 365.
• Kompetensutveckling - för att vi ska kunna ligga i framkant är det absolut nödvändigt att våra medarbetare kontinuerligt får ny kunskap. Därför är vi lyhörda för önskemål om utbildningar och här finns möjlighet att få utvecklas.
• Riktlinjer för arbete från hemmet innebär är att man minst behöver vara på plats i verksamheten 51% av sin arbetstid.
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Placeringsort: Funäsdalen
Urval och kallelse till intervju kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden gått ut.
Lön och övriga anställningsvillkor överenskommes i samband med anställning.
Kontaktinformation
Ronnie Lidberg, Arbetsledare, 010-251 53 51, ronnie.lidberg@vattenmiljoresurs.se
Håkan Westling, Fackligt ombud Kommunal, 010-251 53 81, hakan.westling@vattenmiljoresurs.se
Henrik Ingvarsson, Fackligt ombud Vision, 010-251 53 33, henrik.ingvarsson@vattenmiljoresurs.se
846 72 Funäsdalen

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Håkan Westling hakan.westling@vattenmiljoresurs.se 010-251 53 81
