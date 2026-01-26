Drifttekniker till Frescati
2026-01-26
Har du gedigen erfarenhet av fastighetsdrift och gillar kontakt med människor? Tycker du om att arbeta självständigt och ha omväxlande arbetsuppgifter? Då kan detta vara tjänsten för dig? Hos oss får du möjlighet att tillsammans i ett positivt och engagerat förvaltningsteam lyfta kunskapsmiljöer till nya höjder.
Ditt uppdrag
Som drifttekniker på Frescati har du en teknisk generalistroll där du tillsammans med 3 andra drifttekniker har gemensamt ansvar för våra fastigheter, vilka kan vara allt från föreläsningssalar till moderna laboratorier. Du är kundens första kontakt i driftsfrågor med ansvar för att säkerställa en god kundupplevelse i vardagen. Inom området finns alltifrån nya lokaler med installationer som ligger i framkant när det gäller teknisk standard, innovation och hållbarhet men också byggnader uppförda från förra seklet där vårt arbete med att utveckla och energieffektivisera byggnaderna är viktigt.
I din roll ansvarar du för drift och skötsel av tilldelade byggnader samt bistår vid upprättande och genomförande av underhållsplan. Du hanterar felanmälan, tjänst åt hyresgäst samt rondering av byggnad och mark. I rollen möter du både kund och hyresgäst i din vardag och bidrar aktivt till en god kunddialog. Vidare samarbetar du nära med övriga i teamet såsom drifttekniker, teknikspecialister och fastighetsförvaltare - för att tillsammans skapa värde och effektivitet.
Du utgår från Frescati och rapporterar till Gruppchef Drift Teknik & Service.
Nyfiken?
Känns detta som en möjlighet för dig, ta chansen och sök nu! Urval kommer att ske löpande så ansök så snart som möjligt.
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Randstad AB. För frågor eller information kan du kontakta rekryteringskonsult Sophia Fredriksson, sophia.fredriksson@randstad.se
. 0737-052456. Sista ansökningsdag är den 2026-02-01. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidater. Notera att vi tillämpar provanställning på tjänsten.
Ansvarsområden
I din roll ansvarar du för drift och skötsel av tilldelade byggnader samt bistår vid upprättande och genomförande av underhållsplan. Du hanterar felanmälan, tjänst åt hyresgäst samt rondering av byggnad och mark. I rollen möter du både kund och hyresgäst i din vardag och bidrar aktivt till en god kunddialog.Kvalifikationer
Ditt bidrag
Vi värdesätter personliga egenskaper högt för denna tjänst. Din personlighet och ditt engagemang bidrar till ett starkt samarbete med både interna team och kunder. Du agerar affärsmässigt och vårdar goda relationer. Du planerar ditt arbete självständigt och gillar att hitta lösningar dels genom analysen du gör, dels genom att dela erfarenheter med dina kollegor och kund.
Din bakgrund och erfarenhet
För att bli framgångsrik i ditt uppdrag tror vi att du har en gedigen erfarenhet av:
Fastighetsdrift samt ett stort intresse för fastigheter och teknik.
Teknisk eller fastighetsinriktad utbildning från gymnasium med påbyggnad från yrkeshögskola eller motsvarande.
Kunskap inom tekniska installationer för:
- Kraft och belysning.
- Ventilation.
- VVS-tekniska anläggningar.
- Styr- och reglerteknik.
- Energi- och klimatfrågor.
God förmåga att uttrycka dig på svenska.
God datorvana.
B-körkort är ett krav.Om företaget
Akademiska Hus AB
Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi utvecklar och förvaltar lokaler för högskolor och universitet och skapar förutsättningar för världsledande utbildning och forskning. Genom att även erbjuda labb och kontor för företag blir våra campus mer innovativa och hållbara platser, som främjar samverkan, kunskapsutveckling och kreativitet.
Vi satsar på våra medarbetare och ser till att de växer. Alla har individuella uppdrag och vi erbjuder ledarutvecklingsprogram för chefer och projektledare. Att lära och tänka nytt är en del av vårt DNA. Genom ett gediget utbud av lärandetillfällen och utbildningar, samverkan och erfarenhetsutbyte utvecklas vi ständigt. Med bra chefer som ger oss förutsättningar, förtroende och mandat att leverera, utvecklas vi både som människor och bolag.
Hållbarhet är ledstjärna i allt vi gör. Vi satsar på hälsa och friskvård och värdesätter olika perspektiv. Vi arbetar gärna i tvärfunktionella team och vet att våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter gör oss bättre. Tillsammans lyfter vi varandra och stärker Sverige som kunskapsnation. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb.
Randstad AB
Akademiska Hus AB
Akademiska Hus AB Jobbnummer
9703579