Drifttekniker till Finnvedsbostäder i Värnamo
K-Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Värnamo
2025-12-16
Finnvedsbostäder AB är Värnamos kommunala bostadsbolag som genom sitt stora fastighetsbestånd har kapaciteten att erbjuda en variation av bostäder med möjlighet att möta individuella önskemål och krav på boende. Finnvedsbostäder står för långsiktighet, trygghet, miljö- och kvalitetstänkande. Vårt mål är att underlätta för hyresgästen och alltid leverera bästa möjliga service och ge hyresgästen ett utmärkt boende, för ett gott liv.
Engagerad drifttekniker till Värnamo kommuns största hyresvärd
Vi söker dig som vill skapa livskvalitet i alla våra hem!
Vill du bli en del av vårt team på Finnvedsbostäder och bidra till att våra fastigheter fungerar optimalt varje dag? Nu letar vi efter dig som vill jobba som drifttekniker hos oss. Här får du möjligheten att ingå i ett kunnigt och engagerat team med en varierad vardag där teknik, problemlösning och samarbete står i centrum. Du har det viktiga uppdraget att tillsammans med dina kollegor skapa de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster - från energieffektiv ventilation till ett behagligt inomhusklimat. Ditt arbete är avgörande för att våra hem ska kännas trygga, moderna och välfungerande. Och ja - det är så mycket mer än ett vanligt tekniskt jobb! I den här rollen utgår du från vårt huvudkontor i Värnamo, men arbetar i hela vårt fastighetsbestånd i Forsheda, Bredaryd, Värnamo, Bor och Rydaholm.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
• Filterbyte, reparation och underhåll av ventilationsaggregat (både centrala och lägenhetsaggregat)
• Rondering, felsökning och reparation av fjärrvärmeundercentraler och värmepumpar
• Digitala arbeten som programmering av nycklar/taggar och övervakning via styrsystem
• Felsökning och justering av inomhusklimat, ventilation och temperatur i lägenheter
• Mediaavläsning, driftoptimering och uppföljning
• Deltagande vid myndighetsbesiktningar som OVK, SBA och energideklarationer
• Eventuellt ansvar som anläggningsskötare för brandlarm/sprinkler
Du kommer att ingå i ett team på fem personer. Två Driftstekniker, två driftsingenjörer och en teknisk chef. Arbetet är förlagt till dagtid och där man jobbar lite längre på torsdagar.Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, teknikintresserad och har en stark arbetsmoral. Du brinner för förbättringar och tycker om att se resultat av ditt arbete. Du är positiv, punktlig och öppen för coaching - och du gillar att göra det lilla extra. Vi tror att du är en serviceinriktad lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du agerar utefter bestämda regelverk och rutiner och är van att ta egna initiativ. Du bemöter kollegor, entreprenörer och hyresgäster med respekt och ödmjukhet och ser lösningar där andra ser problem.
Formella krav:
• Relevant teknisk utbildning och erfarenhet inom drift, underhåll eller fastighetsteknik
• Goda kunskaper i svenska (flytande i tal och skrift)
• Datorvana (Digitala system och fastighetsnätverk)
• B-körkort
Meriterande: Kunskaper inom el, rör, ventilation samt erfarenhet av digital styrning och fastighetssystem.
I denna rekrytering samarbetar Finnvedsbostäder med K-Bemanning. Vi tillämpar löpande urval i rekryteringsprocessen och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vilket är den 31/1 2026.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mattias Sundler.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
