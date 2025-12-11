Drifttekniker till Drift- och serviceavdelningen
2025-12-11
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får använda din problemlösningsförmåga och ditt teknikintresse för att skapa miljöer där människor trivs? Då är detta jobbet för dig!
Drift- och serviceavdelningen ansvarar för drift, förebyggande och akut underhåll av kommunens egna fastigheter - allt från skolor och förskolor till äldreboenden och sporthallar.
Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker ansvarar du för att våra fastigheter fungerar optimalt. I rollen ingår bland annat:
- Tillsyn och skötsel av värme- och ventilationsanläggningar
- Hantera och åtgärda felanmälningar
- Drift, övervakning och funktionskontroller av tekniska system
- Planering och utförande av förebyggande och felavhjälpande åtgärder
- Energiuppföljning och driftoptimering
- Beredskapstjänstgöring
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i driftgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av underhåll och drift av värme- och ventilationsanläggningar
- Kunskap om överordnade styrsystem
- Gymnasieutbildning med inriktning mot fastighetsdrift, eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer tillräcklig
Meriterande:
- Elkunskap, gärna med auktorisation B (tidigare BB1)
Vi söker dig som är nyfiken och lösningsorienterad. Du har ett genuint intresse för hur saker fungerar och drivs av att utveckla både arbetet och dig själv. Du gillar modern teknik och ser möjligheter att göra fastigheter mer energieffektiva och miljövänliga.
Du trivs med problemlösning, arbetar strukturerat och har lätt för att prioritera och fatta självständiga beslut. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar att samarbeta och möta människor i din vardag.
För att lyckas i rollen behöver du ha god datavana och behärska svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
