Drifttekniker till distributionsenheten
2026-02-24
Din arbetsplats
Välkommen till Härryda Vatten och Avfall AB, i Härryda kommun, en arbetsplats där vi tror att olikheter berikar oss och höjer kvalitet. Du hittar oss cirka 10 kilometer öster om Göteborg med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!Härryda Vatten och Avfall är ett helägt kommunalt bolag i Härryda kommun som leds av en politisk utsedd styrelse. Vi finansieras av de avgifter som kunderna betalar via en fastställd VA- och avfallstaxa. Vi är ett bolag som rymmer många spännande projekt och här arbetar drygt 35 personer.Vi söker en engagerad medarbetare som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Verksamheten för vattentjänster omfattar drygt 66 mil ledningar, fyra vattenverk, två avloppsreningsverk, tryckstegringsstationer, reservoarer och ett stort antal avloppspumpstationer. Vi underhåller och förvaltar våra anläggningar samt levererar vattentjänster med hög service, kompetens och kvalitet.
Ditt uppdrag
Som drifttekniker kommer du att ingå i den enhet som arbetar med drift och underhåll av kommunens ledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Du kommer att utgå från Finnsjöns vattenverk i Mölnlycke, men det operativa arbetet sker runt om i hela kommunen.
Dagliga arbetsuppgifter innefattar förebyggande underhåll så som läcksökningar, spolningar och inspektion av ledningar. Byte av vattenmätare hos abonnenter inklusive administration samt besiktningar i samband med ledningsentreprenader utförs av driftteknikerna. En annan viktig del av uppdraget är att åtgärda uppkomna vattenläckor och avloppsstopp.
Arbetet innebär mycket frihet under ansvar varför du behöver vara självgående, initiativtagande och beslutsam inom de ramar som arbetet kräver.
Även om det mesta arbetet utförs operativt så medverkar du också i den strategiska planeringen av ledningsförnyelse och i det systematiska arbetet för att minska läckage från dricksvattenledningar liksom inläckage av ovidkommande vatten i avloppsledningar.
I tjänsten kommer du att ha många kontakter med andra funktioner inom VA-avdelningen och externa entreprenörer. Det förekommer även mycket kontakter med våra abonnenter/kunder.
Det kan också ingå andra arbetsuppgifter inom verksamheten vid behov. Beredskap kan komma att ingå efter en upplärningsperiod. Under beredskap kan även andra arbetsuppgifter än dina ordinarie att ingå.
Tjänsten kan komma att innehålla schemalagd beredskap.
Det här krävs för tjänsten
Du ska ha eftergymnasial utbildning som drifttekniker eller likvärdigt. Alternativt ska du gått ut 3-årig gymnasieutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har intresse för datasystem, det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Eventuell utbildning inom VA-teknik är önskvärt men inget krav. Istället kommer ditt intresse och vilja att lära dig yrket väga tungt i urvalsprocessen. B-körkort för manuell växel är ett krav för tjänsten.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Arbetet sker självständigt under eget ansvar och i nära samarbete med kollegor. Det är nödvändigt med goda kunskaper i svenska eftersom arbetet innebär kommunikation med kollegor, entreprenörer och kommuninvånare både direkt och via telefon. Då IT-baserade system används inom verksamheten, bland annat för driftövervakning och datainsamling samt rapportering av driftstörningar, är det viktigt att du har god datorvana.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Övrig information
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev, du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren används som en del i urvalet tillsammans med CV. Dina svar och ditt CV ska vara formulerade på svenska.
Vi vill vara en arbetsplats där alla, oavsett kön, bakgrund, ålder, funktionsvariation eller tro, har samma möjligheter och rättigheter. Mångfald skapar styrka och nytänkande, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
