Drifttekniker till Chalmersfastigheter, Göteborg
2026-03-17
Vår vision är att skapa hållbara och attraktiva campus i världsklass. På detta sätt bidrar vi till att Chalmers får så bra förutsättningar som möjligt för att uppnå sitt mål - att vara ett internationellt ledande tekniskt universitet!
RollenSom drifttekniker hos Chalmersfastigheter får du en varierad roll där du arbetar nära våra hyresgäster, entreprenörer och kollegor - i en miljö där teknik, problemlösning och service går hand i hand.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förebyggande och avhjälpande underhåll av byggnaden och tekniska system med löpande driftoptimering.
Felsökning, reparation och hantering av felanmälningar.
Medverka i det systematiska brandskyddsarbetet.
Löpande kommunikation med hyresgäster och entreprenörer.
Medverka i budgetarbete, prognoser, bokslut
Medverka vid driftmöten med kund.
Beredskapsjour (DiB) var sjunde vecka där man hanterar akuta driftstörningar och incidenter.
Du kommer in i ett erfaret team med hög kompetens och god stämning, där du även ges möjlighet till en generös onboarding i bolaget. Teamet består idag av sju drifttekniker och en arbetsledare och ingår i avdelningen för Drift och förvaltning. Avdelningen leds av Teknisk chef.
Vem vi sökerVi välkomnar dig som har erfarenhet av fastighetsdrift, teknik eller liknande arbetsområden, och med goda kunskaper inom ventilation, rör eller styr- och reglerteknik. Du har god förmåga att felsöka, analysera och förstå helheten i tekniska system, och du drivs av att lösa problem på ett praktiskt och hands-on sätt. Några års arbetslivserfarenhet är viktigt - men din inställning, tekniska nyfikenhet och vilja att utvecklas väger även tungt.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i tekniskt komplexa miljöer med kritiska leveranser, såsom sjukhus, laboratorier, industri, forskningsmiljöer eller campusdrift. Har du dessutom kompetens inom styrteknik och rumsklimat, eller erfarenhet från entreprenad och kundnära roller, ser vi det som en stor fördel.
Du är van vid att arbeta med datorer och system för till exempel felanmälan, kan uttrycka dig väl i skrift, du har körkort och goda kunskaper i svenska och engelska. Som person är du serviceinriktad, lyhörd och kommunikativ. Du är också engagerad, nyfiken och hjälpsam. Här blir du en viktig spelare i vårt förvaltningsteam och det är självklart för dig med samverkan och samarbete med andra.
Vad erbjuder vi digChalmersfastigheter är mer än ett fastighetsbolag - vi är en möjliggörare för forskning, utbildning och innovation. Hos oss arbetar du mitt i hjärtat av en av Nordens mest avancerade campusmiljöer, där utvecklingstakten är hög och standardlösningarna få. Bolaget växer och har nyligen fått ett utökat uppdrag från Chalmers, vilket innebär att fler projekt och nya roller växer fram inom organisationen.
Din ansökanLåter detta som ett jobb för dig? Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar vi med Jerrie. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Helena Bruman på 0735-40 52 62. Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se. Urval och intervjuer sker löpande och annonsen ligger ute tills rollen är tillsatt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
411 33 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Chalmersfastigheter AB
Helena Bruman helena.bruman@jerrie.se 0735-405262
