Drifttekniker reningsverk
2026-01-26
Lockas du av ett spännande, flexibelt och utvecklande arbete där du jobbat både självständigt och i ett arbetslag? Nu söker vi en ny kollega till enheten avloppsrening.
Välkommen till oss på Teknikförvaltningen i Kungsbacka!
Rollen som drifttekniker hos oss
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du arbetar självständigt i vissa moment och ingår som en del i ett arbetslag för andra arbetsuppgifter. Du kommer att sköta den dagliga driften av pumpstationer och reningsverket. Här ingår även bland annat daglig/veckovis översyn, kalibrering av instrument, förebyggande underhåll samt provtagning med mera enligt schema. Viss del av arbetet hanteras via styr och övervakningssystem.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är en problemlösare som tycker om att arbeta fysiskt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har relevant erfarenhet av ett tekniskt yrke såsom drifttekniker, servicetekniker, bilmekaniker eller liknande
- kan arbeta i Microsoft Office
- har B-körkort
Det är meriterande om du har:
- relevant erfarenhet av styrsystem
- C1-körkort
Läs gärna mer om oss
Vi är stolta över våra reningsverk i Kungsbacka. Vi använder få kemikalier och låter istället bakterier rena bort fosforn i våra Bio-P verk. Det resulterande fosforrika slammet är Revaq certifierat och allt återförs till lantbruk.
I Kungsbacka finns fyra större reningsverk som tar emot och renar spillvatten där enheten avloppsrening arbetar med drift och underhåll av reningsverk och pumpstationer.
Du kommer ingå i vårt arbetslag om 22 medarbetare i roller som drifttekniker, processtekniker, processingenjörer, miljöingenjör och en administratör.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-teknik
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillsättning 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 9 februari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Olof Wretin, enhetschef 0300834527
