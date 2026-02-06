Drifttekniker med VVS-inriktning till Hudiksvall
Coor Service Management AB / Maskiningenjörsjobb / Hudiksvall
2026-02-06
Är du en serviceinriktad och positiv drifttekniker med lite extra förkärlek för VVS? Är du intresserad av ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med ett engagerat team på ett stort och innovativt företag? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vilka är vi?Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären.
Om uppdragetCoor har det viktiga uppdraget att ansvara för fastighetsdriften vid flera sjukhus och skolor i Gästrikland och Hälsingland. Vi söker dig som vill använda din kompetens och ditt engagemang för att skapa trygga, fungerande miljöer för patienter, elever och personal. Hos oss blir du en del av ett team som värdesätter service, samarbete och viljan att hela tiden utvecklas tillsammans.
Vad kommer du att få arbeta med?Som drifttekniker med VVS-inriktning kommer du att arbeta brett och varierande inom fastighetsrelaterade tjänster i en dynamisk miljö. Du kommer tillhöra ett team som har god samverkan mellan kompetenserna i en stöttande, trivsam och inkluderande arbetskultur.
I dina arbetsuppgifter som drifttekniker ingår att:
- Utföra löpande ronderingar, tillsyn och skötsel av fastigheter
- Felsökning och underhåll av tekniska anläggningar
- Ansvara för att felanmälningar blir utförda i tid och med rätt behov/kunskap
- Kommunikation med underentreprenörer och kollegor, muntligt och skriftligt
- Medverka vid upprättande och uppföljning av underhållsplaner och förbättringsförslag
- Göra riskbedömningar i arbetsmiljön och komma med förslag till utveckling
- Utföra uppdragsbaserade arbeten utöver avtal
- Vara kundfokuserad och ha en affärsmässig god kundrelation
Vem är du?Du är en initiativrik och målinriktad lagspelare med modet att kunna ta beslut för att ha framfart i arbetet. Du är en trygg och social person som bidrar till en god stämning i teamet och har en positiv och lyhörd kommunikation med medarbetare, kund och underleverantörer. Du arbetar strukturerat och noggrant.
Vi söker dig som har:
- Utbildning inom fastighets-/driftteknik eller motsvarande erfarenhet
- Erfarenhet av VVS-tekniska anläggningar
- Arbetslivserfarenhet inom drift-/fastighetsteknik
- B-körkort
- God dator- och systemvana
- God förmåga i tal och skrift i svenska
- God förståelse för engelska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av el, styr- och regler, ventilation och kyla
- Erfarenhet av Maximo, Faciliate
- Erfarenhet av fastighetsdrift i sjukhusmiljö
- Utbildning inom mobila arbetsplattformar, fallskyddsutbildning, heta arbeten, anläggningsskötare eller andra relevanta områden
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100 %
- Arbetstid: Måndag till fredag 07-16. Beredskap ingår.
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Coor Service Management AB
