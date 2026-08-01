Drifttekniker med inriktning mot VVS, Halmstad
Region Halland / Fastighetsskötarjobb / Halmstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Halmstad
2026-08-01
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Lockas du av att arbeta med teknikintensiva fastigheter i en samhällsviktig och trygg organisation? Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och vi har kommit en bra bit på vägen. Vill du också göra skillnad för hallänningen? Då har vi tjänsten för dig! Teknik och fastighet söker en drifttekniker med inriktning VVS, med placering i Halmstad.
Verksamhetsområdet Teknik och fastighet levererar professionella tjänster inom teknik och fastighet. Vårt uppdrag är att sköta drift och underhåll av Region Hallands egna fastigheter samt verksamhetsservice. Genom vår tjänsteleverans bidrar vi till att Region Hallands verksamheter ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag som bidrar till Region Hallands vision – den bästa livsplatsen.
Om arbetet
Som drifttekniker kommer du främst att arbeta med tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av tekniska installationer inom VVS. Sjukhusfastigheterna innehåller många tekniskt avancerade system som har mycket höga krav på tillgänglighet. Beroende på din ambitionsnivå finns här möjligheter att utvecklas inom flera inriktningar. I arbetet förekommer även utredningar av omfattande eller återkommande driftstörningar.
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma beroende på din tidigare erfarenhet;
Tillsyn, skötsel/service och avhjälpande underhåll av fastigheternas tekniska system av VA-, VVS, kyl- och tryckluftssystem
Hantering av akuta driftstörningar med hög servicegrad
Utföra tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av luftbehandlingssystem
Bidra med förslag på underhållsåtgärder som kan förbättra fastighetsdriften
Delta i projekt- och förbättringsarbeten
Avdelningen är indelad i team med särskilda inriktningar och du planerar din dag tillsammans med ditt team. För planering, uppföljning och dokumentation används ett digitalt systemstöd. När du fått tillräcklig anläggningskännedom och kommit in i rollen förväntas du ingå i avdelningens beredskapsorganisation.
Avdelningens ansvar är Region Hallands fastigheter i Halmstad, Hylte och Laholm. Merparten av arbetet kommer ske på sjukhuset i Halmstad och vårdcentraler i närområdet.
Om arbetsplatsen
Teknik och fastighet är ett område inom förvaltningen Regionservice som har i uppdrag att leverera drift och service av Region Hallands fastigheter och tekniska installationer. Vi har kompetens inom bland annat teknisk förvaltning, el, VVS, gas, styr- & reglerteknik, mekanik, utemiljö och energi.
Vi är cirka 80 anställda och finns i hela regionen. Vi löser vårt uppdrag med en mix av egen personal och underentreprenörer. Vår styrka är att vi är mångkunniga men på samma gång specialiserade på de system som upprätthåller en säker och trygg drift på de mer skyddsvärda fastigheterna i Halland. Vi verkar över hela länet med personal som utgår från Kungsbacka, Varberg, Halmstad samt Hylte kommun. Tjänsten är placerad på sjukhuset i Halmstad men resor över länet ingår.
Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och vi har kommit en bra bit på vägen. Hos oss kommer du mötas av ett trevligt gäng som ställer upp för varandra i det dagliga arbetet!Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning inom fastighetsteknik eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet. Du kan exempelvis ha arbetat som VA eller VVS-montör och har ett brett tekniskt kunnande och intresse. Vidare är det meriterande om du har kunskap inom något av områdena plåtarbeten, svetsning, elektronik, medicinska gaser eller mekaniska installationer.
Vi förväntar oss inte att du kan allt innan du börjar hos oss men du behöver ha ett genuint intresse av teknik samt en vilja av att lära. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Du har även vana av att arbeta i IT-system och har goda datorkunskaper. B-körkort är ett krav.
Du tar ansvar och initiativ, kan planera, utföra och dokumentera ditt arbete. Vi ser att du är noggrann och motiveras av att hitta lösningar på problem. I ditt arbete kommer du att ha kontakt med många kunder, det är därför viktigt att du är serviceinriktad och tycker om kundkontakter. Vi ser också att du har en pedagogisk och kommunikativ förmåga. Vi värderar ödmjukhet och lyhördhet högt och tror att du är en social och prestigelös person som bidrar till en positiv anda i teamet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag. Passa på att skicka in din ansökan redan idag!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här.Övrig information
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighetsdrift söder Kontakt
Avdelningschef
Patrik Törnqvist 0702-579567 Jobbnummer
10017670