Drifttekniker med fokus på IT-infrastruktur och säkerhet
2025-12-14
Vill du vara med och utveckla Kungsbackas digitala framtid? Hos oss blir du en del av teamet som bygger kommunens digitala grund - den IT-infrastruktur som gör att våra verksamheter fungerar och kan växa.
Tillsammans med kollegor som delar din drivkraft för teknik, kvalitet och samhällsnytta skapar vi lösningar som gör skillnad. Är du redo att bidra? Då ser vi fram emot din ansökan!Rollen som drifttekniker hos oss
Hos oss på Kungsbacka kommun blir du en del av ett engagerat team med bred kompetens inom IT-infrastruktur. Vi tror på styrkan i samarbete och bygger en kultur präglad av öppenhet, engagemang och utveckling. Som drifttekniker bidrar du till att skapa en stabil, säker och framtidssäker IT-miljö som gör skillnad för hela kommunens verksamheter.
Du får en arbetsplats där det är lätt att trivas, utvecklas och växa i din roll. Teamet arbetar både på distans och på kontoret - alltid på det sätt som passar uppgiften bäst. Du kommer tillhöra enheten IT-infrastruktur & säkerhet, där ansvarstagande, hjälpsamhet och stark teamkänsla är en naturlig del av vardagen.
Som drifttekniker ansvarar du tillsammans med kollegor för drift, övervakning och utveckling av kommunens IT-infrastruktur. Du deltar i förändrings- och förbättringsarbete med fokus på säkerhet, kvalitet och automation, och bidrar till att skapa moderna och effektiva lösningar för kommunens verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-14Profil
Du är strukturerad, självgående och ansvarstagande, men samarbetar gärna med andra för att nå gemensamma mål. Du är genuint intresserad av ny teknik och vill bidra till att skapa en trygg och framtidssäker IT-miljö. Förändring ser du som en möjlighet, och du bidrar gärna med idéer och nya arbetssätt. Ditt engagemang för teknik, säkerhet och kvalitet gör att du alltid strävar efter att förbättra och effektivisera. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Vi söker dig som:
- Flerårig erfarenhet av drift och support i komplexa IT-miljöer.
- Flerårig erfarenhet av både Windows Server och Linux - från installation och konfiguration till felsökning
- Flerårig erfarenhet av att analysera och lösa problem i komplexa IT-miljöer
- Flerårig erfarenhet av att planera, administrera och följa upp patchning av operativsystem och applikationer
- Erfarenhet av scripting och automatisering i PowerShell
- Erfarenhet av att konfigurera och implementera security baselines för olika operativsystem och applikationer
- Erfarenhet av härdning av operativsystem och system
Det är meriterade om du har:
- Erfarenhet av implementering av Zero Trust-arkitektur
- Erfarenhet av Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM).
- Erfarenhet av containerplattformar, till exempel Kubernetes eller OpenShift
- Erfarenhet av automatisering med PowerShell och Ansible
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning 2 februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 7 januari 2026.
Under jul-och nyårs helgerna kan svar dröja, vi återkommer så snart vi kan.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
