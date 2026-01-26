Drifttekniker med arbetsledande ansvar
2026-01-26
Vill du kombinera teknisk kompetens med ledarskap och vara med och utveckla driften av kommunens fastigheter? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Du tillhör verksamheten för infrastruktur och är en del av enheten Drift och service, som är indelad i grupperna park, service och drift. Inom enheten finns en bred och mångfacetterad personalgrupp bestående av bland annat arbetsledare, maskinförare, parkpersonal, fastighetstekniker, drifttekniker, trafiktekniker, parkeringsvakter samt kommunens verkstad och bilpool.
Tjänsten är en arbetsledande roll som drifttekniker, vilket innebär att du kombinerar ett operativt arbete som drifttekniker med ansvar för att leda och samordna en arbetsgrupp av drifttekniker. Du har arbetsledande ansvar och leder, fördelar och följer upp det dagliga arbetet inom drift och underhåll av kommunens fastigheter. Rollen omfattar även planering, prioritering och effektiv resursfördelning.
Du har ett nära samarbete med både medarbetare och andra funktioner inom kommunen. Rollen ställer krav på teknisk kompetens inom fastighetsteknik, ett tydligt och närvarande ledarskap samt god struktur, servicekänsla och förmåga att fatta självständiga beslut.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledande drifttekniker ingår du i fastighetsgruppen och arbetar tillsammans med övrig personal för att säkerställa att kommunens fastigheter fungerar väl för de verksamheter som nyttjar dem. Du arbetar själv operativt som drifttekniker samtidigt som du leder och stöttar arbetsgruppen i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
- Arbetsledning av drifttekniker, inklusive planering, prioritering och uppföljning av arbetsuppgifter
- Övergripande fastighetsskötsel samt drift, skötsel och tillsyn av fastigheternas tekniska system.
- Reparationer samt felavhjälpande och förebyggande underhåll
- Beställning av tjänster och material
- Aktivt arbete med energioptimering och uppföljning av energianvändning
- Arbete med fastigheternas styr- och reglersystem
- Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
- Löpande kontakter med verksamheter som nyttjar lokalerna
I rollen är du en viktig länk mellan fastighetsförvaltare och verksamheter. Du ansvarar för att upprätthålla en hög servicenivå och god kvalitet i leveransen. Du arbetar även aktivt med att utveckla och använda digitala arbetssätt, såsom ärendehanteringssystem, och bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling utifrån förändrade behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Gymnasieexamen är ett krav
- Yrkeshögskoleutbildning eller annan specialutbildning inom fastighetsteknik är meriterande
- Har erfarenhet av arbetsledande befattning eller liknande som arbetsgivare bedömer likvärdigt
- Har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet inom fastighetsteknik eller närliggande område
- Har god teknisk förståelse och intresse för digitalisering
- Är van att arbeta i digitala system och använda datorn som arbetsredskap
- Har god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
- Innehar B-körkort
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är engagerad i ledarskap och verksamhetsutveckling. Du är en trygg ledare som skapar tillit, motiverar och inspirerar dina medarbetare. Vidare är du strukturerad, ansvarstagande och lugn även i situationer som kräver snabba beslut. Du är bekväm med att leda i förändring och har förmåga att anpassa arbetssätt efter nya förutsättningar. Som person är du kreativ och ser lösningar ur olika perspektiv samt är utåtriktad och trivs med att bygga och vårda goda relationer, både internt och externt. Anställningsvillkor
Beredskap kan förekomma. Löpande urval och intervju.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
