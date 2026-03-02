Drifttekniker Ledningsnät - Dricksvatten
2026-03-02
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Beskrivning
Vill du arbeta med en av kommunens mest samhällskritiska funktioner - distribution av säkert dricksvatten?
Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du får ta tydligt ansvar i en verksamhet som påverkar människors vardag varje dag.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ansvar för drift och underhåll av kommunens dricksvattenledningsnät. Arbetet kombinerar praktiskt fältarbete och teknisk problemlösning med tydlig koppling till samhällsnytta.
Arbetet omfattar:
• Läcksökning och lokalisering av vattenläckor
• Inkopplingar och avstängningar
• Rondering av tryckstegringsstationer och reservoarer
• Felavhjälpande underhåll och hantering av driftstörningar
• Besiktning och övertagande av nya anläggningar
• Dokumentation i verksamhetssystem
Beredskap enligt fastställt schema ingår i tjänsten.
Arbetet utförs självständigt i fält samt i nära samarbete med kollegor och entreprenörer.
Kommunen befinner sig i tillväxt med fortsatt utbyggnad av vatteninfrastruktur. Tjänsten bidrar till att stärka förebyggande underhåll och utveckla arbetssätt inom ledningsnätsgruppen.KvalifikationerKvalifikationer
• Driftteknikerutbildning eller annan relevant teknisk utbildning, alternativt dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 2 års erfarenhet av praktiskt arbete inom teknisk drift, VA, rörnät eller likvärdig teknisk infrastruktur
• Grundläggande förståelse för VA-system och ledningsnät
• God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
• Förmåga att dokumentera arbete strukturerat
• B-körkort
Meriterande
• 5 års erfarenhet eller mer av drift och underhåll av dricksvattenledningsnät
• Erfarenhet av systematisk läcksökning
• Erfarenhet av kommunal VA-verksamhet
• Utbildningar via Svenskt Vatten
• Erfarenhet av arbete i GIS- eller ledningsdokumentationssystem
• Förståelse för tryckzoner och hydraulik i distributionsnätDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
• Självständig och ansvarstagande
• Stabil i pressade situationer
• Strukturerad och noggrann
• Lösningsorienterad
• Serviceinriktad och samarbetsvillig
Vi erbjuder
• Ett samhällsviktigt uppdrag
• Tydligt ansvar och mandat
• Kompetenta och engagerade kollegor
• Möjlighet att utvecklas
• Beredskapsersättning enligt avtal
• En stabil arbetsgivare med långsiktigt uppdragÖvrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/99". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Johan Lejon 0303238708 Jobbnummer
9770158