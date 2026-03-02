Drifttekniker Ledningsnät - Dricksvatten

Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad / Driftmaskinistjobb / Kungälv
2026-03-02


Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!

Beskrivning
Vill du arbeta med en av kommunens mest samhällskritiska funktioner - distribution av säkert dricksvatten?

Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du får ta tydligt ansvar i en verksamhet som påverkar människors vardag varje dag.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ansvar för drift och underhåll av kommunens dricksvattenledningsnät. Arbetet kombinerar praktiskt fältarbete och teknisk problemlösning med tydlig koppling till samhällsnytta.

Arbetet omfattar:

• Läcksökning och lokalisering av vattenläckor
• Inkopplingar och avstängningar
• Rondering av tryckstegringsstationer och reservoarer
• Felavhjälpande underhåll och hantering av driftstörningar
• Besiktning och övertagande av nya anläggningar
• Dokumentation i verksamhetssystem

Beredskap enligt fastställt schema ingår i tjänsten.

Arbetet utförs självständigt i fält samt i nära samarbete med kollegor och entreprenörer.

Kommunen befinner sig i tillväxt med fortsatt utbyggnad av vatteninfrastruktur. Tjänsten bidrar till att stärka förebyggande underhåll och utveckla arbetssätt inom ledningsnätsgruppen.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
• Driftteknikerutbildning eller annan relevant teknisk utbildning, alternativt dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 2 års erfarenhet av praktiskt arbete inom teknisk drift, VA, rörnät eller likvärdig teknisk infrastruktur
• Grundläggande förståelse för VA-system och ledningsnät
• God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
• Förmåga att dokumentera arbete strukturerat
• B-körkort

Meriterande

• 5 års erfarenhet eller mer av drift och underhåll av dricksvattenledningsnät
• Erfarenhet av systematisk läcksökning
• Erfarenhet av kommunal VA-verksamhet
• Utbildningar via Svenskt Vatten
• Erfarenhet av arbete i GIS- eller ledningsdokumentationssystem
• Förståelse för tryckzoner och hydraulik i distributionsnät

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:

• Självständig och ansvarstagande
• Stabil i pressade situationer
• Strukturerad och noggrann
• Lösningsorienterad
• Serviceinriktad och samarbetsvillig

Vi erbjuder

• Ett samhällsviktigt uppdrag
• Tydligt ansvar och mandat
• Kompetenta och engagerade kollegor
• Möjlighet att utvecklas
• Beredskapsersättning enligt avtal
• En stabil arbetsgivare med långsiktigt uppdrag

Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com

- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.

- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.

- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.

- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.

- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.

- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.

- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.

- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.

- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.

- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/99".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kungälvs kommun (org.nr 212000-1371)

Arbetsplats
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad

Kontakt
Johan Lejon
0303238708

Jobbnummer
9770158

