Drifttekniker, kraft och värme till Renova
Renova AB / Driftmaskinistjobb / Göteborg
2025-12-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Kungälv
, Tjörn
, Stenungsund
, Ale
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag.
Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Läs mer på https://www.renova.se
Som drifttekniker hos Renova erbjuds du ett varierande arbete på en innovativ arbetsplats där teknik, praktik och forskning möts. Har du erfarenhet eller utbildning inom kraft och värme och dessutom en vilja att lära dig och utvecklas? Då är du rätt person för oss!
Arbetsuppgifterna varierar mellan kontrollrumsarbete och arbete ute i anläggningen som är placerad på Sävenäs. Du kommer att arbeta med bland annat processövervakning, styrning och skötsel av vår kraft- och värmeanläggning med tillhörande avfallseldade ångpannor, turbin- och generatoranläggning, rökgasreningar, vattenreningar, kompressorer, pumpar och annan tillhörande processutrustning. Det dagliga arbetet består ofta av nya utmaningar och sker i samarbete med skiftlaget och medarbetare från andra enheter. Du erbjuds kontinuerlig utveckling inom energiåtervinning, utbildning och möjlighet att växa som drifttekniker. Arbetet bedrivs i 12 timmars skift, varierat dag- och nattpass 24/7.
Som drifttekniker hos oss får du förmånliga arbetsvillkor och en trygg anställning i en härlig gemenskap med ett sammansvetsat skiftlag. Vi prioriterar en säker och inkluderande arbetsmiljö med fokus på hållbarhet och samhällsnytta.
Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg är ett av världens mest effektiva. Här behandlar vi uppemot 550 000 ton brännbart avfall, samtidigt som vi producerar el och värme. Just nu pågår flera utvecklingsprojektprojekt, bland annat intrimning av moderniserad rökgasrening och en omfattande förstudie inför ett uppförande av en infångningsanläggning av koldioxid, som du får chansen att vara en del av.Kvalifikationer
• Drift- eller sjöingenjörsutbildning, driftmaskinist- eller driftteknikerutbildning med inriktning kraft/värme eller annan teknisk eftergymnasial utbildning som bedöms relevant.
• God datorvana.
• Erfarenhet av ABB800xA styrsystem är önskvärt.
• Kunna tala, förstå och skriva svenska på en självständig nivå.
• Erfarenhet av arbete från process- värme- eller kraftvärmeverk är meriterande.
Vi vill att du har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Det är viktigt med ett nära samarbete med dina kollegor. Därför vill vi att du är prestigelös, lyhörd och har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vidare är du ansvarstagande, problemlösningsorienterad och har intresse för ny teknik. Du har intresse av att arbeta med utvecklingsfrågor, och du bidrar gärna med dina idéer i arbetet med ständiga förbättringar i linje med vårt Lean-baserade arbetssätt. Självklart har du intresse för miljöfrågor!Anställningsvillkor
Sista ansökningsdag är 18 januari 2026. Intervjuer sker löpande så eventuell tillsättning kan ske innan ansökningstidens slut. Övrig information
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar samt välutrustat gym. Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK) samt trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vid en eventuell anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Vill du komma i kontakt med facklig för Seko och Vision är välkommen att ringa till Renovas
växel på 031-61 80 00.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Så ansöker du
Arbetsgivare Renova AB
Arbetsplats
Renova Kontakt
Adam Danielewicz adam.danielewicz@renova.se Jobbnummer
