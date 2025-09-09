Drifttekniker, kraft och värme till Renova
2025-09-09
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag. Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Som drifttekniker hos Renova erbjuds du ett varierande arbete på en innovativ arbetsplats där teknik, praktik och forskning möts. Har du erfarenhet eller utbildning inom kraft och värme och dessutom en vilja att lära dig och utvecklas? Då är du rätt person för oss!
Arbetsuppgifterna varierar mellan kontrollrumsarbete och arbete ute i anläggningen som är placerad på Sävenäs. Du kommer att arbeta med bland annat övervakning, styrning och skötsel av vår kraft- och värmeanläggning med tillhörande ångpannor, rökgasreningar, vattenreningar, kompressorer, pumpar och annan processutrustning. Det dagliga arbetet består ofta av nya utmaningar och sker i samarbete med skiftlaget och medarbetare från andra enheter. Du erbjuds kontinuerlig utveckling inom energiåtervinning , utbildning och möjlighet att växa som drifttekniker. Arbetet bedrivs i 12 timmars skift, varierat dag- och nattpass 24/7.
Som drifttekniker hos oss får du förmånliga arbetsvillkor och en trygg anställning i en härlig gemenskap med ett sammansvetsat skiftlag. Vi prioriterar en säker och inkluderande arbetsmiljö med fokus på hållbarhet och samhällsnytta. Vi erbjuder goda förmåner oavsett var i livet du befinner dig, inklusive friskvårdsförmåner och arbetstidsförkortning .
Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg är ett av världens mest effektiva. Här tar vi varje år hand om uppemot 550 000 ton brännbart avfall, samtidigt som vi producerar el och värme. Just nu pågår flera utvecklingsprojektprojekt, bland annat planering för framtidens koldioxidinfångning och modernisering av rökgasreningen på en utav våra linjer och som du får chansen att vara en del av.Kvalifikationer
• Driftingenjörsexamen, driftmaskinist- eller driftteknikerutbildning med inriktning kraft/värme eller annan teknisk utbildning som bedöms relevant.
• God datorvana
• Kunna tala, förstå och skriva svenska på en självständig nivå.
• Erfarenhet av ABB800xA styrsystem är meriterande.
• Erfarenhet av arbete från process- värme- eller kraftvärmeverk är meriterande.
Vi vill att du har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Det är viktigt med ett nära samarbete med dina kollegor. Därför vill vi att du är prestigelös, lyhörd och har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vidare är du ansvarstagande, problemlösningsorienterad och har intresse för ny teknik. Du har intresse av att arbeta med utvecklingsfrågor, och du bidrar gärna med dina idéer i arbetet med ständiga förbättringar. Självklart har du intresse för miljöfrågor!
ÖVRIGT
Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi på Renova en viktig roll att fylla. Du erbjuds en trygg anställning med goda förmåner och arbetsvillkor oavsett var i livet du befinner dig. Vi vill att medarbetare på Renova ska hålla hela yrkeslivet och även efter och vi strävar efter en inkluderande kultur där du kan vara dig själv.
Som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing, och fri tillgång till våra gym. Övriga förmåner innefattar subventionerad lunch, ATK-tid, rabatterat västtrafikkort mm.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vi tillämpar även bakgrundskontroller, alternativt utdrag ur belastningsregistret för vissa av våra tjänster.
