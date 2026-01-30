Drifttekniker Kommunfastigheter
2026-01-30
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fyra verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållning och Kommunfastigheter. Där utöver finns en projektenhet, ekonomienhet, Måltidsservice samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 tillsvidareanställda och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Bygg- och tekniknämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!
På Kommunfastigheter ansvarar vi för lokalresursplanering och lokalförsörjning till kommunens verksamheter och förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. Vi planerar och genomför underhåll, drift samt ny-, om-, och tillbyggnader av fastigheter till kommunens verksamheter.
Vi är idag 51 medarbetare fördelade på enheterna Förvaltning, Drift, Administration samt Planering och utredning. Vi förvaltar ca 344 000 m2 eget ägda lokaler och ca 100 000 m2 inhyrda lokaler.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!
Vi söker en lösningsorienterad Drifttekniker som kommer att tillhöra vår driftgrupp som i dag är 7 personer och ansvara för drift och skötsel av våra byggnader och anläggningar i kommunens fastighetsbestånd samt ansvara för att förväntad funktion i de tekniska systemen upprätthålls.
I dina arbetsuppgifter kommer du att arbeta med akuta jobb, tillsyn och skötsel och förebyggande underhåll av fastigheten samt värme- och ventilationsanläggningar. Du kommer att genomföra driftoptimering och energieffektivisering med stöd av specialisterna inom enheten.
Som Drifttekniker ingår det att se till att de tekniska systemen upprätthålls så de levererar förväntad funktion.
Du kommer även att arbeta med driftfrågor som rör VVS samt genomföra systematiskt brandskyddsarbete som innebär brandskyddsrondering, sprinklerprov, brandlarmsprovning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lägst gymnasieexamen från VVS- och fastighetsprogrammet eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdigt
• Yrkeserfarenhet av drift och skötsel av fastigheter
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God datorvana
Meriterande är:
• Kunskap och erfarenhet av elarbete
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete
• Arbetat i och har kunskaper om Faciliate eller liknande system arbetsordersystem
• Erfarenhet av fastighetssystem som Struxureware eller Webport eller liknande system
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
• Erfarenhet av arbete med lås, larm & passersystem
• Kunskap och erfarenhet av arbete med VVS
• Högskoleutbildning inom området
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du har lätt för att skapa och upprätthålla relationer, är inlyssnande och kvalitetsmedveten. Vi ser att du är ansvarstagande, driven och pålitlig. Arbetet innebär mycket externa och interna kontakter varför det är viktig att du har en god kommunikativ förmåga och är duktig på att samarbeta. Du är prestigelös, har lösningsinriktad inställning och tycker om att utveckla verksamheten tillsammans med kollegorna på Kommunfastigheter.
Som drifttekniker ingår beredskapstjänst kvällar och helger enligt schema.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Driftchef Kommunfastigheter
