Drifttekniker IT Support

2025-09-17
IT-sektionen hos FMTIS GA Haninge växer och vi behöver nu utöka vår personalstyrka med fler medarbetare inom IT-Support.
Som anställd hos oss är du delaktig i det viktiga arbetet med att stödja de förband som är placerade på orten, samt FMTIS egna verksamhet, vad gäller drift och underhåll av lednings- och insatssystem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som IT-tekniker med inriktning användarstöd innebär ett brett spektrum av supportrelaterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll där du tillsammans med dina kollegor säkerställer en väl fungerande och uppdaterad IT-miljö för användaren. Dina arbetsuppgifter omfattas av användarstöd med klientinstallationer, support, felavhjälpning ofta på plats hos användaren. Till viss del ingår även felsökning, kabelpatchning och dokumentation av nätverkskomponenter.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
Publiceringsdatum2025-09-17
• Minst gymnasial utbildning med IT-inriktning och /eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Erfarenhet av installation/felsökning på klienthårdvara
• Erfarenhet av arbete som användarnära IT-tekniker
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Körkortsbehörighet B
Svenskt medborgarskap
Viktiga personliga egenskaper är att du kan verka självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, kvalitetsmedveten, snabbt kan växla tempo och har en god analytisk förmåga. Tempot är tidvis högt vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat under tidspress. Som person är du noggrann, initiativtagande, säkerhetsmedveten och ansvarskännande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten
MERIT
• Erfarenhet av ITIL
• Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Berga
Befattningen är civil
Resor inom tjänsten förekommer
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Erik Ekberg
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare Sandra Assisi
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
SEKO Matz Felix
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
