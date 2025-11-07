Drifttekniker inriktning VA
2025-11-07
Du kan förvänta dig ett spännande, flexibelt och utvecklande arbete.
Vi står inför stora och intressanta investeringar i vårt rörnät framöver. Låter det lockande? Välkommen till oss på förvaltningen för Teknik i Kungsbacka!
Rollen som drifttekinker hos oss
En drifttekniker på Kungsbacka Kommuns arbetar med drift- och underhåll av Va-ledningsnätet. Du säkerställer att vårt rörnät i form av en driftsäker leverans av dricksvattnet till våra abonnenter. Vardagliga arbetsuppgifter:
- byta vattenmätare
- se till att ventiler fungerar och är framtagna för användning
- öppning/stängning av ventiler
- laga/söka läckor
- göra service och tillsyn av brandposter
- koppla in och klorera ledningar
Din kunskap kommer även tillvara i planeringsstadiet vid olika utbyggnadsprojekt. Hos oss får du en dynamisk vardag med olika arbetsuppgifter, som till mestadels består av operativ karaktär men även strategisk karaktär.Publiceringsdatum2025-11-07Profil
Som person är du problemlösare, engagerad, serviceinriktad, lojal, samarbetsvillig och är en god ambassadör för verksamheten. I arbetet är du ansvarsfull, stresstålig och noggrann. Du tar även egna initiativ, självständigt och flexibel. Vi ser att du har lätt för att arbeta både ensam och i grupp. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- relevant bakgrund för uppdraget
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- en eftergymnasial utbildning inom området
- arbetserfarenhet av liknande uppdrag
- relevant erfarenhet av anläggningsarbete inom VA (vatten och avlopp)
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-teknik
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten. Observera att inställelsetiden vid beredskap är 60 minuter till Kungsbacka centralort.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 17 november. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/706". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Nina Fjellskålnes, enhetschef 0300-834643 Jobbnummer
9592847