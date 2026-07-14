Drifttekniker inom Windows till Regeringskansliet
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2026-07-14
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Sektionen för Signalskydd och separata system, Digitaliseringsavdelningen
Regeringskansliet är mitt i en omfattande digital förnyelse. Vi utvecklar våra arbetssätt och tekniska lösningar för att skapa en smidigare, säkrare och mer effektiv digital arbetsplats. Nu söker vi dig som vill vara med på resan och bidra med din kompetens i en verksamhet med stort samhällsvärde, höga ambitioner och en IT-miljö i ständig utveckling. Här väntar en vardag där mycket är på gång och ingen dag är den andra lik.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Bakom regeringens arbete finns en omfattande digital infrastruktur som måste fungera säkert, stabilt och tillgängligt – dygnet runt. Våra tjänster används av medarbetare i Regeringskansliet och på över 100 utlandsmyndigheter världen över, vilket ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och kontinuerlig utveckling.
Nu söker vi dig som vill bidra till att utveckla och förvalta denna miljö tillsammans med engagerade kollegor. Hos oss blir du en del av ett uppdrag där teknik och samhällsnytta möts, och där ditt arbete bidrar till Sveriges morgondag.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/
Om rollen
Som drifttekniker arbetar du med att förvalta, utveckla och säkerställa driften av Regeringskansliets klient- och servermiljöer verksamhetskritiska miljöer. Du ansvarar för att våra plattformar och tjänster håller hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet, samtidigt som du bidrar till modernisering och vidareutveckling av våra tekniska lösningar.
Rollen är till stor del operativ med fokus på drift, underhåll, felsökning och incidenthantering, men innebär också ett strategiskt ansvar där du bidrar till utvecklingen av framtidens IT-plattformar. Du förväntas arbeta proaktivt, med ett analytiskt förhållningssätt, och bidra till att skapa säkra, effektiva och robusta lösningar för verksamheten.
Du samarbetar nära andra teknikområden inom IT och bidrar till en stabil, säker och långsiktigt hållbar IT-miljö som är central för Regeringskansliets verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-14Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller annan för tjänsten relevant erfarenhet som bedöms likvärdig.
Flerårig erfarenhet av serverdrift, systemadministration eller infrastruktur i komplexa miljöer.
Flerårig erfarenhet av Windowsbaserade servermiljöer inklusive installation, konfiguration, patchning och felsökning.
Arbetslivserfarenhet av virtualiseringsmiljöer som exempelvis VMware, Hyper‐V.
Arbetslivserfarenhet av backuplösningar samt driftövervakning.
Arbetslivserfarenhet av segmenterade IT‐miljöer.
Arbetslivserfarenhet av automatisering och skriptning, exempelvis PowerShell, Bash eller Python.
Erfarenhet av härdning av applikationer och operativsystem.
Kunskap av att analysera loggar och identifiera avvikelser.
Kunskap för nätverk och dess komponenter.
Erfarenhet av avancerad felsökning.
Du kan obehindrat utrycka dig på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av Active Directory och Group Policy.
Erfarenhet av att implementation av multifaktorautentisering.
Erfarenhet av arbete i säkerhetskritiska miljöer.
Erfarenhet av Linux.
Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete, gärna inom myndighet, försvar, bank/finans eller annan reglerad sektor.
Erfarenhet av containerlösningar.
Kunskap inom olika IT-områden, exempelvis databaser, PKI eller totalförsvarsgemensamma säkerhetssystem.
Dina Egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Din problemlösande och analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa situationer och hitta välavvägda lösningar. Du har en prestigelös inställning och samarbetar gärna med andra för att nå bästa möjliga resultat. Du tar ansvar, visar initiativ och anpassar dig när behoven skiftar – alltid med fokus på att skapa stabila, säkra och hållbara lösningar som gör verklig skillnad.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Annonsen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Edward Miller som är sektionchef, eller rekryteringsspecialist Filip Ristov. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10002686