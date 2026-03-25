Drifttekniker inom Windows - säkra Regeringskansliets IT-miljöer
2026-03-25
Sektionen för Signalskydd och separata system, RK Teknisk styrning och innovation, Digitaliseringsavdelningen, Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliet har till uppgift att göra regeringens politik till verklighet. För att kunna arbeta effektivt och säkert behövs en pålitlig digital infrastruktur med system som stöttar Regeringskansliets arbete. Nu söker vi dig som vill vara med på förändringsresan mot en sömlös digital myndighet och bidra med din erfarenhet och digitala kompetens.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker en teknisk specialist som vill arbeta med drift och utveckling av Regeringskansliets servermiljöer. Du kommer in i ett viktigt skede och får vara med och vidareutveckla våra plattformar med fokus på Windows, virtualisering och hårdvara. Rollen innebär även att implementera nya lösningar, som automation, och bidra till att våra miljöer är moderna, stabila och långsiktigt hållbara.
Du arbetar med att analysera och stärka systemens säkerhet och tillämpa kvalificerade skyddsåtgärder för att säkerställa att våra mest skyddsvärda IT-miljöer är robusta och tillförlitliga. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad kring aktuella sårbarheter och ny teknik. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i hela infrastrukturen.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Din bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
• Högskoleutbildning eller annan för tjänsten relevant erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av serverdrift, systemadministration eller infrastruktur i komplexa miljöer.
• Flerårig erfarenhet av Windowsbaserade servermiljöer inklusive installation, konfiguration, patchning och felsökning.
• Arbetslivserfarenhet av virtualiseringsmiljöer som exempelvis VMware, Hyper-V.
• Arbetslivserfarenhet av backuplösningar samt driftövervakning.
• Arbetslivserfarenhet av segmenterade IT-miljöer.
• Arbetslivserfarenhet av automatisering och skriptning, exempelvis PowerShell, Bash eller Python.
• Erfarenhet av härdning av applikationer och operativsystem.
• Kunskap av att analysera loggar och identifiera avvikelser.
• Kunskap för nätverk och dess komponenter.
• Erfarenhet av avancerad felsökning.
• Du kan obehindrat utrycka dig på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av Active Directory och Group Policy.
• Erfarenhet av att implementation av multifaktorautentisering.
• Erfarenhet av arbete i säkerhetskritiska miljöer.
• Erfarenhet av Linux.
• Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete, gärna inom myndighet, försvar, bank/finans eller annan reglerad sektor.
• Erfarenhet av containerlösningar.
• Kunskap inom olika IT-områden, exempelvis databaser, PKI eller totalförsvarsgemensamma säkerhetssystem.
Dina Egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Som person är du analytisk, strukturerad och har ett gott omdöme, vilket gör att du arbetar metodiskt även i situationer med höga krav på precision och säkerhet. Du håller dig uppdaterad om relevant teknikutveckling och tar initiativ till förbättringar där du ser ett behov. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se Övrig information
Annonsen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Edward Miller som är sektionschef, på 076-135 68 23. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Filip RIstov på 070-316 86 34. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan senast den 21 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
