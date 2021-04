Drifttekniker inom säkerhetslösningar till Netsecure - Total Resurs AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Total Resurs AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-06Vill du jobba med teknik i framkant i ett ledande bolag inom IT-säkerhet? Är du vass på att analysera och utreda olika typer av säkerhetshändelser? Läs då vidare!FöretagsinformationNetsecure grundades 2015 och är ett IT-säkerhetsbolag med starkt fokus på IT- och informationssäkerhet, med syfte att ta erfarenhet och kompetens till nästa nivå och bli Sveriges ledande IT-säkerhetsspecialist. Bolaget är ett vaktbolag på nätet och tillhandahåller tjänster, produkter och kompetens inom IT-säkerhet, informationssäkerhet och juridik. Bolaget ägs av personalen och har sitt huvudkontor i Kista, strax norr och Stockholm och genomför uppdrag i Sverige och i Norden. De är idag 16 anställda och arbetar bl.a. med övervakning av sina kunders miljöer ur ett IT-säkerhetsperspektiv, rapporterar säkerhetsincidenter, tar fram prestandainformation om systemen och framkommer med proaktiva åtgärder.2021-04-06Teamet består idag av ett sammansvetsat team om fem medarbetare. Du kommer att arbeta självständigt såväl som i grupp och du har stora möjligheter att påverka på företaget och göra din röst hörd. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer bestå av att analysera säkerhetshändelser som sker hos kund samt att utreda dessa. Du kommer att ansvara för kundernas IT-miljöer och du ställs inför olika problem, allt ifrån brandväggshantering till hårdvaruproblem. Arbetet sker i de verktyg som används i bolaget för att stödja leveransen till kund, bland annat genom att analysera information i SIEM-verktyg.Vidare kommer du att:Skriva rapporter om attacker och misstänkta aktiviteterSammanställa multipla loggar från olika systemVirtualisering av trafikflöden, trender, prioriteringsinformation om larmFör att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet och kunskap inom flera av dessa områden:Switchar, routrar och brandväggarIncidentrapporterFörståelse för TCP, HTTP, SMTP, DNS, WINSNätverksprotokollWindows, Unix/LinuxMolntjänsterSkriptspråk, exempelvis Powershell är meriterandeDu har relevant arbetslivserfarenhet inom nätverkskommunikation och IT-säkerhet. Du har ett intresse för IT-säkerhetsfrågor, en analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i nya projekt och IT-miljöer. Du är flexibel och driven i ditt sätt att arbeta och ser lösningar och möjligheter i problemen du ställs inför. Du är ansvarsfull och jobbar självständigt samt i grupp. Vidare har du stor erfarenhet av att skriva incidentrapporter på både svenska och engelska. Körkort är ett krav i tjänsten.Bolaget erbjuderDu erbjuds att arbeta i en varierande roll i ett välmående bolag med goda siffror. Tillsammans med duktiga kollegor sitter du i högst upp i byggnaden i ljusa lokaler. Du har stora utvecklingsmöjligheter och har chansen att själv påverka ditt arbete. Du kommer att ingå i en platt organisation och du får arbeta med både större och mindre kunder. Tjänsten är placerad i Kista, norr om StockholmHar du några funderingar kring tjänsten? Tveka då inte att höra av dig till:Talent Acquisition Manager, Christoffer Sjöström, christoffer.sjostrom@totalresurs.se Om Total ResursVi är inget traditionellt rekryteringsföretag. Vi sätter kvalitet framför kvantitet. Genom ett personligt engagemang, kompetensbaserat rekrytering, med individen i fokus skapar vi givande och hållbara relationer. Vi tror just att det vinnande konceptet handlar om att omge sig med engagerade människor. Det är inte enbart ett företags visioner eller en slående uppfinning som gör oss konkurrenskraftiga och lyckosamma, utan det är människors engagemang. Människor som får utvecklas och använda hela sin potential och kraft kan nå hur långt som helst. Vårt mål är enkelt: du ska nå dina. Total Resurs är en leverantör av konsult- och rekryteringstjänster inom IT, där erfarenhet och hög kompetens är lika viktigt som äkta engagemang och hjärta. Total Resurs ingår i Total-koncernen som grundades 2011 med säte i Stockholm. Vi är idag ca 35 medarbetare, varav 28 konsulter. Vi vill vara skickligare, närmare och ge mer. Bakom Total Resurs står erfarna entreprenörer och några av marknadens främsta konsulter och medarbetare. Många av oss har mer än 25-års erfarenhet av avancerad IT-konsultverksamhet, försäljning och rekrytering. Vi bygger det företag vi själva alltid velat arbeta i och som kunder vill arbeta med.Nyckelord: IT-säkerhet, IT-drift, drifttekniker, nätverkstekniker, fortinet, azure, informationssäkerhetVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-31Total Resurs AB5673566