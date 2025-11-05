Drifttekniker inom kyla och ventilation till Fastighetsdrift Lund
Region Skåne, Regionfastigheter / Fastighetsskötarjobb / Lund Visa alla fastighetsskötarjobb i Lund
2025-11-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Regionfastigheter i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Trelleborg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare. Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer, alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Driftområde Lund är en del av Verksamhetsområde (VO) fastighetsdrift på Regionfastigheter och ansvarar för teknisk drift och underhåll av Region Skånes fastigheter i Lund. Vi arbetar med att skapa en driftsäker hälso- och sjukvård och ansvarar för Skånes universitetssjukhus samt Skånetrafikens spårvagns- och bussdepåer i Lund. Tillsammans är vi cirka 55 medarbetare baserade på sjukhusområdet i Lund med huvudansvar att tillhandahålla en driftsäkerhet i världsklass och att vara en trygg och pålitlig partner till vården.
Driftområdet omfattar en bred variation av tekniska installationer såsom ventilation, värme, kyla, styr och regler, medicinska gaser samt elförsörjning och distribution. Även verksamhetsteknisk utrustning ingår i ansvaret. Vi hanterar komplexa system med fokus på förebyggande underhållsarbete samt medverkar vid större renoveringsprojekt och nya installationsprojekt. Arbetet bedrivs i sjukhusmiljö med patientsäkerheten i fokus och i nära samarbete med Region Skånes verksamheter och dess personal, projektledare, konsulter samt entreprenörer.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
I rollen som drifttekniker består ditt huvudsakliga uppdrag av att arbeta med drift, tillsyn och skötsel av ventilation, kyla och värme samt avhjälpande underhåll inom fastighetsdrift. Det innebär även att beställer och avropar entreprenadarbeten och service samt material. Som del av din roll hanterar du viss administration med fakturahantering och avrapporteringsåtgärder. Vid behov agerar du även som tekniskt stöd till förvaltning och projekt inom vårt verksamhetsområde. Du kommer även vara en kontaktperson mot sjukvården i inneklimatfrågor rörande ventilation, kyla och värme och samverkande system.
Då driftsäkerhet är vår primära uppgift blir det naturligt att vid behov medverka inom enhetens samtliga ansvarsområden och uppgifter samt att aktivt delta och bidra i förbättringsarbete.
Vi erbjuder dig ett självständigt och engagerande arbete med frihet under ansvar samt ett stort kontaktnät. Hos oss finns det stora möjligheter till både personlig och professionell kompetensutveckling. Beroende på verksamhetens framtida behov kan beredskapstjänstgöring komma att bli aktuellt med en inställelsetid på en timme till hela sjukhusområdet.
Tjänsten är placerad på sjukhusområdet i Lund och resor och bilkörning är en del av tjänsten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har lägst avslutad gymnasial teknisk utbildning, alternativt annan avslutad utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Därtill har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift, god datorvana samt kunskaper i Microsoft Word och Excel. Då resor kan förekomma i tjänsten är giltigt B-körkort ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med kyla och ventilation. Därtill ser vi positivt på om du har erfarenhet av Faciliate eller liknande underhållssystem. Vi förväntar oss inte att du kan allt innan du börjar hos oss men du behöver ha ett genuint intresse av teknik samt en vilja att lära och utveckla dig själv.
Som person är du lugn, trygg och har förmåga att ta initiativ och beslut i linje med verksamhetens mål. Du är strukturerad och självständig, vilket innebär att du utifrån ett helhetsperspektiv planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. För att trivas hos oss är det viktigt att du har en medvetenhet kring att arbetet till största del sker i pågående sjukvårdsverksamhet. Därför ser vi att du har en riskmedvetenhet, noggrannhet och en god kommunikationsförmåga. Du har ett naturligt servicetänk med kunden i fokus och bidrar till ett gott och professionellt samarbete med både kollegor och kunder. Vi ser att rätt person är prestigelös och tar sig an alla typer av arbetsuppgifter med energi och engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287625". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Regionfastigheter Kontakt
Mattias Wideheim, Tf enhetschef 0724-65 19 10 Jobbnummer
9590643