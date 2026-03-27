Drifttekniker inom El till Fastighetsdrift i Trelleborg
Region Skåne, Regionfastigheter / Fastighetsskötarjobb / Trelleborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Trelleborg
2026-03-27
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Regionfastigheter i Trelleborg
, Malmö
, Lund
, Ystad
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne. Regionfastigheter projektleder, bygger och utvecklar stora komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö. Vi förvaltar fastigheter och avancerade tekniska system och måste kunna garantera hög driftsäkerhet årets alla dagar. Vårt arbete är en förutsättning för säker och trygg vård. Vi bygger också ut infrastrukturen för kollektivtrafiken i Skåne, med nya servicedepåer för buss, spårvagn och tåg.
Verksamhetsområdet fastighetsdrift har till uppgift att skapa en driftsäker hälso- och sjukvård samt ansvarar för drift och service på Region Skånes sjukhus. I Trelleborg arbetar cirka 8 medarbetare på sjukhusområdet, där vi har huvudansvaret för att skapa en driftsäkerhet i världsklass och utgöra en trygg partner till vården. Som tekniker hos oss på fastighetsdrift arbetar du i en organisation med helhetsansvar för Region Skånes fastighetsbestånd.
Vårt driftområde innehåller en mångfald av tekniska installationer så som ventilation, värme, kyla, fastighetsstyr- & övervakningssystem, medicinska gaser samt elförsörjning och distribution. Det är komplexa system där vi ansvarar för förebyggande underhållsarbete samt medverkar vid större renoveringar och nya installationsprojekt. Vårt arbete bedrivs i sjukhusmiljö, med patientsäkerhet i fokus, i nära samarbete med Region Skånes verksamheter och dess personal, projektledare, konsulter samt entreprenörer.
Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ansvarsfull och driftig elektriker med bred allmänteknisk kompetens till Trelleborgs lasarett.
Som elektriker ansvarar du för att felsöka, installera och optimera avancerade elanläggningar i en teknisk högpresterande miljö. I rollen arbetar du med övervaknings- och styrsystem, reservkraft, UPS, nödbelysning, belysningsstyrning och andra kritiska komponenter som kritiska vårdmiljöer kräver. Driftsäkerheten är vårt fokusområde och förebyggande underhåll och reaktiva ingripande för att uppnå detta är en del i vardagen.
Som nyanställd får du en introduktion anpassad utifrån tidigare erfarenheter och kompetenser. Region Skåne är registrerad som elinstallatör med eget egenkontrollprogram och i tjänsten ingår anpassade utbildningar för att uppfylla programmets syften och mål. Egenkontrollprogrammet finns till som stöd för personalen och innefattar bland annat kompetensmallar, rollbeskrivningar, organisation, arbetssätt och regelverk.
Vi erbjuder dig ett arbete i en teknisk utvecklande miljö där du får arbeta med installationsvåningar, kulvertar och teknisk infrastruktur som ställer krav på hög kompetens. I rollen kan du påverka olika systemlösningar och har stora möjligheter att kontinuerligt bredda dina kunskaper i avancerade tekniska sammanhang. Vi är en arbetsplats där teknisk ambition och stolthet står i centrum. Beroende på verksamhetens behov kan beredskapstjänstgöring komma att bli aktuellt i framtiden.
Tjänsten avser tillsvidaretjänst på heltid med placering i TrelleborgKvalifikationer
Vi söker dig som lägst har avslutad gymnasial utbildning med inriktning elteknik alternativt annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du behärskar svenska i tal och skrift samt har god datorvana. Tjänsten innefattar bilkörning till kunder i Trelleborg och omnejd. Giltigt B-körkort eller motsvarande är därför ett krav. Arbetslivserfarenhet inom drift, installation och felsökning inom tekniskt krävande elmiljöer till exempel industri ses som meriterande. Därtill är erfarenhet av elsystem inom vård eller liknande högkritisk miljö meriterande. Då vi dagligen arbetar med en stor mängd olika uppgifter ser vi det även som meriterande med erfarenhet av högspänning, transformatorer, omkopplingsarbete i ställverk och/eller reservkraftsanläggningar och UPS. El behörighet är meriterande.
Som person är du noggrann, flexibel och analytisk. Du har en god förmåga att ta självständiga initiativ i linje med verksamhetens bästa och har ett stort engagemang i dina arbetsuppgifter. Vidare har du ett naturligt servicetänk och bidrar till ett gott samarbete och god kommunikation med både kollegor och kunder. Du är bra på att koordinera och administrera samt arbetar på ett strukturerat sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Regionfastigheter Kontakt
Magnus Ryberg, Enhetschef magnus.ryberg@skane.se Jobbnummer
9823297