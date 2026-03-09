Drifttekniker inom avloppsrening
Lilla Edets kommun / Driftmaskinistjobb / Lilla Edet Visa alla driftmaskinistjobb i Lilla Edet
2026-03-09
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Vi söker en ny medarbetare i form av en drifttekniker till VA-enheten i Lilla Edets kommun.
Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten av rätt kvalitet och se till att våra avloppsanläggningar följer myndigheternas krav.
Vi letar efter dig som vill vara delaktig, är engagerad och tar eget ansvar. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en utvecklande miljö med befintliga anläggningar och framtidens system.Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker inom avloppsrening blir du en del av ett team på fyra medarbetare som ansvarar för drift, underhåll samt reparation och ombyggnad av kommunens avloppsreningsverk och pumpstationer.
Arbetet innebär att du övervakar och optimerar reningsprocesserna för att säkerställa en stabil och effektiv drift. I rollen ingår även provtagning, kontroll och felsökning inom process-, maskin-, el-, styr-, regler- och instrumentfunktioner.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor. Tillsammans ansvarar ni för att anläggningarna fungerar säkert och effektivt samt för att leverera en hög kvalitet i verksamheten. Rollen innebär även dokumentation, rapportering och uppföljning av drift och åtgärder.
Som drifttekniker är du en viktig del i arbetet med att säkerställa en trygg och hållbar vattenhantering för invånarna i Lilla Edets kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och har ett genuint engagemang för kvalitet och samhällsnytta. Du är lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du har gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot driftteknik eller annan relevant teknisk utbildning. Alternativt har du arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av datorbaserade styr- och övervakningssystem, mekaniskt underhållsarbete samt arbete med rötgashantering är meriterande. Vi lägger också stor vikt vid din vilja att utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har:
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkortAnställningsvillkor
• Provanställning kan tillämpas
• Efter en upplärningstid ingår beredskapstjänstgöring.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Arbetsplats
Sektor Samhälle, Vatten & Avlopp Jobbnummer
9784861