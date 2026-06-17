Drifttekniker, Fastighet - Farsta - Heltid
Simplex Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig och hands-on person som trivs med att hålla en modern anläggning i toppskick? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om rollen
Vår kund är ett av Sveriges mest välkända e-handelsföretag inom dagligvaror, med en toppmodern logistikanläggning i Farsta söder om Stockholm. De levererar mat direkt hem till tusentals kunder varje dag – och nu söker de en Drifttekniker som vill vara en viktig del av Facility-teamet på plats.
Som Drifttekniker arbetar du operativt med att säkerställa att anläggningen fungerar optimalt varje dag. Du är en person som gillar att lösa problem, tar ansvar för sin del och trivs med en varierad vardag där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Daglig drift och skötsel av anläggningens tekniska system såsom HVAC, BMS och brandskydd
Identifiera, rapportera och åtgärda driftstörningar snabbt och effektivt
Utföra förebyggande underhåll enligt fastställda rutiner och scheman
Kontakt med externa entreprenörer och leverantörer vid servicebesök
Dokumentation av utförda arbeten i FM/EAM-system
Bidra till en säker arbetsmiljö och säkerställa att lagar och säkerhetsstandarder efterlevsAnställningsvillkor
Anställningsform: Direktrekrytering – du blir anställd direkt av kunden
Placering: Farsta, Stockholm
Arbetstider: Heltid, måndag–fredag, 07:00–16:00
Lön: Konkurrenskraftig och marknadsmässig lön baserad på erfarenhet
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Har teknisk bakgrund inom fastighet, el, HVAC, kyla eller liknande
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med ett praktiskt och varierat arbete
Kommunicerar väl på svenska, engelska är meriterande
Har erfarenhet av att arbeta i FM/EAM-system eller liknande
Meriterande
Elkompetens – grundläggande eller fördjupad
Erfarenhet från livsmedels- eller logistikanläggning
Kännedom om BMS- och brandskyddssystem
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll i en toppmodern logistikanläggning
Gym på plats och fantastisk lunch lagad av egna kockar
Ett engagerat Facility-team med en tydlig och stöttande ledare
Möjlighet att växa och utvecklas inom Facility Management
En arbetsplats hos ett av Sveriges mest spännande e-handelsföretagFöretaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande e-handelsföretag inom dagligvaror och har revolutionerat sättet svenskar handlar mat på. Med en modern och högteknologisk anläggning i Farsta och ett starkt varumärke fortsätter de att växa – och de vill ha rätt person med sig på den resan.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning – för oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
123 43 FARSTA Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9967903