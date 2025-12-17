Drifttekniker Energiförsörjning/Media
Anställningsform: tillsvidare, skiftgång (provanställning kan tillämpas) | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 8 januari 2026
Vill du vara med och driva hållbar energiförsörjning i ett bryggeri i världsklass?
Spendrups söker nu en drifttekniker med fokus på energiproduktion och mediaförsörjning. Hos oss blir du en del av ett team som arbetar med långsiktiga förbättringar och hållbarhet i hela bryggeriet.
Om rollen
Som drifttekniker ansvarar du för att säkerställa mediaförsörjningen till produktionen och lösa problem i våra processer. Du arbetar med drift och underhåll av pannor, kompressorer, kylmaskiner, biogasanläggning och dravtorkanläggning.
I tjänsten ingår även planering och samordning av avställningar på tryckbärande anläggningar. Skiftarbete och beredskap kan förekomma.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Övervakning av mediaprocesser och bränsleproduktion
• Rondering och tillsyn av tryckbärande anordningar
• Daglig driftuppföljning och rapportering
• Provtagning och framtagning av driftrapporter
Profil
• Teknisk utbildning inom drift, energi eller process
• Erfarenhet av energiproduktion och tryckbärande anordningar
• Vana att arbeta med underhållssystem
• B-körkort
Meriterande: ATEX damm, biogas, tryckkärl, certifierad pannskötare (kategori 3+), samt utbildningar inom truck, heta arbeten, fallskydd och lift.
Vem är du som person:
Vi söker dig som är nyfiken, kommunikativ och noggrann - en person som gillar att ta ansvar och utvecklas tillsammans med oss.
Varför Spendrups?
Vi är ett bryggeri i världsklass med värderingarna: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft. Hos oss får du möjlighet att bidra till hållbar energiförsörjning och utveckla din kompetens i en spännande miljö!
För frågor om tjänsten, kontakta: Patrik Gustafsson, Driftchef Media - tel. +46 240 570 710 Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
