Drifttekniker avloppsreningsverk
Alingsås kommun, VA avdelningen / Driftmaskinistjobb / Alingsås Visa alla driftmaskinistjobb i Alingsås
2026-07-03
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fler än 180 medarbetare med infrastruktur och miljöskydd i vår kommun. Vi ansvarar för planering och drift av byggnadsprojekt, gatunät, parkeringsplatser, allmänna platser, parker, avfallshantering samt reningsverk och vattenverk. Vårt ansvarsområde inkluderar även trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och en för invånarna i övrigt god miljö, samt myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen där tillsyn och förebyggande arbete står i fokus.
Vi söker nu en Drifttekniker till vatten- och reningsverksenheten på VA-avdelningen. VA-avdelningen ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen och består av tre enheter. Vatten- och reningsverksenheten, dit tjänsten hör, ansvarar för drift, utveckling och optimering av processerna vid våra vatten- och reningsverk. Denna tjänst är placerad på avloppsreningsverken.
Du får en spännande och utvecklande roll i en verksamhet med stor samhällsnytta. Du får möjligheten att arbeta i en dynamisk arbetsmiljö där du påverkar processutvecklingen och VA-verksamhetens framtid.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som drifttekniker kommer du att ingå i den enhet som arbetar med drift och underhåll av kommunens avloppsreningsanläggningar. Medarbetarna på enheten är stationerade på Nolhaga reningsverk, men arbetet sker på samtliga reningsverk och pumpstationer runt om i kommunen.
Rening av avloppsvatten sker i automatiserade processer som styrs och övervakas via driftdatasystem. Goda datorkunskaper är därför en förutsättning för att kunna hantera de automationssystem som används i verksamheten. En viktig del av arbetet är att kontinuerligt analysera och optimera processen för att garantera rening av avloppsvattnet. Dessutom är instrumenthantering en viktig uppgift för tjänsten.
Det förekommer en stor variation av arbetsuppgifter så som att utföra tillsyn på anläggningarna, arbeta med förebyggande underhåll, utföra reparationer, genomföra felsökning vid problem och avhjälpa uppkomna driftstörningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har god teknisk förståelse
• har goda datorkunskaper
• innehar B-körkort
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• tidigare erfarenhet av drift- och underhållsarbete inom processverksamhet
• utbildning inom VA-teknik
• kunskaper inom mekateknik, el instrument och/eller styr.
Som person är du positiv, samarbetsvillig, flexibel och ansvarstagande. Du är serviceinriktad och kommunicerar väl i tal och skrift på svenska. Du är nyfiken och engagerad i att bidra till verksamhetens utveckling och kan arbeta självständigt såväl som i team. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och kan självständigt fatta välgrundade beslut när situationen kräver det.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Ditt intresse och vilja att lära dig yrket kommer väga tungt i urvalsprocessen.
Då beredskap ingår i tjänsten och inställelsetiden vid larm är maximalt 60 minuter så krävs det att du är bosatt så att inställelsetiden kan hållas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-12-01 .
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334691". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/
Sveagatan (visa karta
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441 55 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, VA avdelningen Kontakt
TF Driftchef
Amanda Carlund amanda.carlund@alingsas.se 0322617237 Jobbnummer
9990478