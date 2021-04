Drifttekniker, Avloppspumpstationer - Alingsås kommun, Reningsverket - Processoperatörsjobb (kemisk basindustri) i Alingsås

Alingsås kommun, Reningsverket / Processoperatörsjobb (kemisk basindustri) / Alingsås2021-04-12Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås!På samhällsbyggnadskontoret arbetar fler än 150 medarbetare med att planera, driva och bygga ut infrastrukturen i vår kommun. Vi ansvarar för planering och drift av byggnadsprojekt, gatunät, cykel- och gångvägar, parkeringsplatser, allmänna platser och parker, avfallshantering samt reningsverk och vattenverk. Vårt ansvarsområde inkluderar även trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, variationsrikedom och en för invånarna i övrigt god miljö.Den kommunala VA- och avfallsverksamheten sköts av Kretsloppsavdelningen med dess tillhörande enheter. Reningsverket, dit tjänsten hör, har uppdraget att ansvara för tre stycken reningsverk med tillhörande 85 pumpstationer. Enheten består för närvarande av 14 medarbetare stationerade vid Nolhaga reningsverk.Nolhaga står inför en stor om- och tillbyggnad. Den största enskilda investeringen i Alingsås kommuns historia. Vid ombyggnaden lägger vi stort fokus på miljö. Vi bygger en produktionsanläggning där vi ser avloppsvattnet som en resurs som ska återföras i kretsloppet.2021-04-12Som drifttekniker kommer du att ingå i en enhet som arbetar med drift och underhåll av kommunens avloppsreningsverk (ARV). Medarbetarna på enheten är stationerade på Nolhaga ARV i natursköna Nolhagaparken, Alingsås. Arbete sker på samtliga ARV och pumpstationer runt om i kommunen.Produktion av avloppsvatten sker idag i en process med mycket låg grad av automation. Det styrs och övervakas av konventionell paneldrift samt manuellt i anläggningen. Inom loppet av några år kommer det förändras till ett system som styrs och övervakas via ett driftdatasystem (Scada).Pumpstationerna i Alingsås, cirka 85 stycken, är av varierande ålder och kvalité. Ett systematiskt arbete pågår med både utbyte och renovering av stationer. Gruppen som arbetar med pumpstationer består av två personer.Arbetet med pumpstationer bygger på en mycket hög grad av eget ansvar och initiativförmåga. Det är du och din kollega som hela tiden har ansvar för pumpstationernas funktionalitet. Ni tar tillsammans ansvaret för att pumpstationerna fungerar som de ska och är hela och rena. Ni avhjälper eller rapporterar både akut och långsiktigt underhållsbehov och deltager aktivt i utformningen av nya pumpstationer.Du kommer efter intern utbildning tjänstgöra i avloppsreningsverkets kontrollrum och ingå i vår beredskapsorganisation. Då ingår det också att självständigt kunna avhjälpa fel i reningsverkens olika delar och funktioner. Eftersom du normalt sett inte arbetar med de processerna krävs ett stort mått av eget ansvar och intresse för vad som sker på reningsverken.Det förekommer en stor variation av arbetsuppgifter. Till din hjälp finns, förutom din närmsta kollega, både processingenjörer, driftledare och underhållsansvarig.Du som söker får gärna ha en bakgrund inom el, automation eller mekanik. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av drift- och underhållsarbete inom processverksamhet. Körkort med lägst klass B är ett krav. Goda kunskaper i Officepaketet är önskvärt.Som person är du självgående, flexibel, ansvarstagande och har kvalitetstänk som en naturlig egenskap i ditt arbete. För att trivas och lyckas i rollen som drifttekniker bör du vara praktiskt lagd, serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta med andra men även förmåga att arbeta självständigt och ta egna beslut. Ditt intresse, engagemang och vilja att lära dig yrket väger tungt i urvalsprocessen. Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper.Beredskap ingår i tjänsten så du bör vara bosatt i Alingsås närområde.ÖVRIGTVi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Offentliga jobb.Vi gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker snarast och urval och intervjuer kommer ske under annonseringstiden.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-10Alingsås kommun, Reningsverket5684019