Drifttekniker
Willhem AB (Publ) / Driftmaskinistjobb / Stockholm Visa alla driftmaskinistjobb i Stockholm
2026-07-27
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Willhem söker drifttekniker
Vill du vara en aktiv del av att driva Willhem Stockholms driftoptimering och energieffektivisering? Vi söker en drifttekniker till Willhem Stockholm, med placering på vårt nya fina områdeskontor i Solna dit vi flyttar i oktober. Har du intresse och kunskaper inom drift och vill vara med och göra skillnad, då kanske du är vår nya kollega.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som en del av Willhems team i Solna välkomnas du av ett gott gäng kollegor med olika roller inom förvaltning. Fastighetsbeståndet du kommer arbeta med utgörs av ca 3000 lägenheter utspridda på ett relativt stort geografiskt område norr om Stockholm. Du kommer ha en nyckelroll i att säkerställa en stabil, kostnadseffektiv och energieffektiv drift av våra fastigheter. Du arbetar nära både förvaltare, bovärdar och driftingenjör och bidrar till att utveckla vårt fastighetsbestånd ur ett drift- och energiperspektiv. Rollen kombinerar praktiskt arbete i fält med analys, samordning och viss administration.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Säkerställa optimal drift av fjärrvärmecentraler, värmepumpsanläggningar, ventilation och solcellsanläggningar
Övervaka, optimera och rondera tekniska system samt planera och utföra underhåll
Hantera larm, felsöka och säkerställa att fel åtgärdas i värme- och ventilationssystem
Arbeta med styr- och reglersystem samt driftövervakning via BMS
Utföra mätningar, injusteringar och uppföljning av drift- och energiparametrar
Stötta och utveckla bovärdarna inom driftteknik genom handledning och kunskapsdelning
Samverka med fastighetsförvaltare, driftingenjör och externa leverantörer
Beställa och följa upp reparationer samt hantera dokumentation och fakturakontroller
Bidra i energioptimeringsfrågor, myndighetsärenden och avvikelsehanteringProfil
För att komma in i rollen på ett bra sätt så tror vi att du har flerårig praktisk erfarenhet från VVS- eller fastighetsbranschen och har grundläggande förståelse i byggnadens energibalans och de tekniska systemen. Du förstår såväl flödesscheman som ritningar och har god datorvana. Antingen arbetar du som drifttekniker idag eller har bakgrund som rör- eller ventilationstekniker, styr/reglertekniker eller elektriker och vill utvecklas och arbeta i en omväxlande och bredare roll. Yrkesutbildning inom drift, energi och fastighetsteknik är meriterande men inget krav. Då arbetet framför allt utförs ute i våra fastigheter krävs att du har B-körkort.
Som person gillar du att vara ute och arbeta praktiskt, är lösningsorienterad med hög servicekänsla och har en förmåga att kunna planera och prioritera din arbetsdag. För att du ska trivas på Willhem tror vi att du gillar att ta ett stort eget ansvar. Du är driven och uppskattar att vara en del av ett team som tillsammans jobbar mot gemensamma mål.
Vårt erbjudande
Hos oss välkomnas du till ett framåtriktat bolag där du kommer att få ett stort eget ansvar och möjligheter att påverka vår verksamhet framåt. Vi har långsiktiga ambitioner för både kunder, fastigheter och medarbetare. Dina idéer kommer att tas till vara och vi är orädda och testar gärna nya tillvägagångssätt. Du blir en del av ett team med engagerade kollegor och ledare som arbetar för en trivsam, inkluderande och hållbar arbetsmiljö och där glädje och skratt är en del av kulturen i vardagen. Vi värnar om din hälsa och välmående genom att erbjuda förmåner som friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag samt kompetensutveckling och regelbundna trivselaktiviteter.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via https://jobb.willhem.se
senast den 16 augusti. Vid frågor angående tjänsten kontakta fastighetschef Ulrika Sand på ulrika.sand@willhem.se
. På grund av semestertider besvaras frågor i mån om tid.
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll innehållande rättslig och ekonomisk bakgrund.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ca 300 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 61 miljarder och ägare är Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willhem AB (publ)
(org.nr 556797-1295), https://jobb.willhem.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Willhem AB Stockholm Jobbnummer
10013449