Drifttekniker
Bjurholms kommun / Fastighetsskötarjobb / Bjurholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Bjurholm
2026-07-03
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Som medarbetare i Bjurholms kommun spelar du en viktig roll där du varje dag är med och formar vår gemensamma framtid.
I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Inför framtiden behöver vi fler duktiga och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter. Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som kan ta initiativ, brinner för ditt uppdrag och gärna delar med dig av din kunskap.
Tillsammans bidrar vi till en välfärd för Bjurholms cirka 2 400 invånare. I våra verksamheter arbetar omkring 350 personer inom olika yrken och samverkan sker med kommuner inom Umeåregionen. I Bjurholm finns ett gott näringslivsklimat och en god lokal service. Med närhet till vacker natur och aktiviteter inom fritid och kultur är Bjurholm en plats där det är lätt att trivas.Publiceringsdatum2026-07-03Beskrivning
Vi utökar nu fastighetsorganisationen och söker därför en Drifttekniker till Bjurholms kommun. Detta för att täcka behovet då vi utökar med nya tekniskt komplexa fastigheter. Du erbjuds ett omväxlande och utmanande arbete som berör flera delar av kommunens viktiga tekniksystem och utrustningar.
Arbetet innebär många kontaktytor med både medborgare, näringsliv och interna medarbetare. Som Drifttekniker är du direkt underställd fastighetschef inom fastighetsavdelningen. Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete som Drifttekniker ansvarar du för den tekniska driften av våra system och är drivande i utvecklingen av kommunens tekniska utrustningar. Ett omväxlande och utmanande arbete som berör flera delar av kommunens viktiga tekniksystem. Du har en ledande och samordnande roll hela vägen från uppstart till avslut i tekniska driften av våra system och vidare genom uppföljning, utvärdering och utveckling av processer. Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom fastighetstekniska installationer. För att kunna jobba självständigt krävs minst 5 års relevant yrkeserfarenhet.
Som person är du trygg, relationsskapande och har god kommunikationsförmåga i såväl mötet med andra som i skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat, självständigt och du har en analytisk förmåga där du ser både delar och helheten. Du uppskattar dynamik i arbetet och möjligheten till många kontaktytor på olika nivåer. Du håller dig uppdaterad om förändringar inom verksamhetsområdet och vill utveckla processerna med stöd av digitalisering. Vidare har du förmågan att vara saklig och rationell samt kan ta emot kritik.
Erfarenhet av en politiskt styrd organisation och kunskap om den kommunala verksamhetens regelsystem, myndighetsutövning, organisationsstruktur och förutsättningar är meriterande men inte något krav.
Vi söker dig som har:
Utbildning samt god kunskap i VS, Ventilation. El kunskaper och ev el behörigheter är meriterande.
Kunskap och förståelse om datorer och program samt principer för datasäkerhet för att kunna lösa problem inom fastighetstekniska system såsom IT-kommunikation, gränssnitt och integration. Det innefattar förmågan att tolka och använda tekniska beskrivningar och manualer som är relevanta för yrkesrollen, på såväl svenska som engelska.
Kunskap om elsystems uppbyggnad, hydrauliska flöden, tryck, vatten/luft flöden samt förstår förhållanden och sambandet mellan dessa.
Fördjupade kunskaper om tekniska system i fastigheter för utförande av felsökning och utförande av reparationer av tekniska system.
Goda kunskaper om byggnaders in- och utvändiga konstruktion, ingående material samt förståelse för byggnaders påverkan av fukt och fuktrelaterade problem.
Kunskap om hur utförande av service- och reparationsarbeten i olika typer av byggnader och system sker på ett korrekt och säkert sätt.
Kunskap om underhållsrutiner, regler, bestämmelser och besiktningsplaner för fastighetstekniskutrustning.
Kunskap för att kunna tolka och använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter, systemfunktioner, tekniska begrepp, beteckningar, symboler och enheter inom området värme och ventilation och el.
Meriterande med spetskunskap i några av nedanstående system:
Schneider EBO
Swegon/Fläkt Woods utrustningar
Lindinvent
Dörrautomatiker
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi erbjuder anställningsförmåner som exempelvis semesterväxling, friskvårdstid och friskvårdsbidrag.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så känner du att du är rätt person för uppdraget - tveka inte utan skicka in din ansökan idag!Anställningsvillkor
För denna tjänst genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen före anställning.
Bjurholms kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjurholms Kommun
(org.nr 212000-2833), http://www.bjurholm.se
Storgatan 9 (visa karta
)
916 81 BJURHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Fastighet Kontakt
Monica Jonsson monica.jonsson@bjurholm.se 0932-14152 Jobbnummer
9990428