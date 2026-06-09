Drifttekniker
Västra Götalandsregionen, Driftenhet Yttre / Fastighetsskötarjobb / Uddevalla Visa alla fastighetsskötarjobb i Uddevalla
2026-06-09
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Om verksamheten
Västfastigheter Drift ansvarar för drift, tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av fastigheter och kundutrustning. Våra fastigheter är ofta komplexa och tekniskt avancerade, och genom vårt specialistkunnande samt god förståelse för kundernas verksamheter skapar vi förutsättningar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera varje dag.
Enheten har ett brett ansvar för drift och utveckling av både egenägda och externa fastigheter. Bland våra fastigheter ingår bland annat folkhögskolor, museum, kulturverksamhet och mobila lokaler, fastigheter med varierande verksamheter och höga krav på funktion, tillgänglighet och säkerhet. Här arbetar vi nära våra hyresgäster för att säkerställa trygga, effektiva och välfungerande fastighetsmiljöer.
Utöver fastighetsdriften omfattar enhetens uppdrag även ansvar för tekniska säkerhetsanläggningar (TSA), steriltekniska tjänster samt hantering av parkeringsautomater och skyltar.
Hos oss blir du en del av ett team på ca 14 engagerade kollegor som tillsammans bidrar till en stabil, modern och serviceinriktad driftverksamhet.
Om arbetet
Vi söker en engagerad och ansvarstagande drifttekniker som vill arbeta med tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll i en tekniskt varierad miljö. I rollen ingår även verksamhetsservice, vilket innebär att du utför installationer, reparationer och anpassningar av hyresgästernas utrustning.
Som drifttekniker får du ett brett och omväxlande uppdrag där du arbetar inom flera teknikområden, såsom bygg, VVS, el samt styr- och reglerteknik. Rollen ställer krav på både teknisk kompetens och god problemlösningsförmåga, då du löpande identifierar, analyserar och åtgärdar fel och brister i fastigheternas system och installationer.
En viktig del av arbetet är att bidra till utvecklingen av våra fastigheter genom att föreslå och genomföra förbättringsåtgärder, exempelvis inom planerat underhåll eller mindre utvecklingsprojekt (PU-projekt). Du arbetar nära dina kollegor i enheten samt i samverkan med tekniska förvaltare.
Driften av våra objekt i Bohuslän och Dalsland är huvudfokus men även arbete inom andra delar av vårt samlade drift- och serviceuppdrag kan förekomma.
Resor inom regionen ingår i tjänsten, liksom beredskapstjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete som drifttekniker eller annan tjänst med motsvarande arbetsuppgifter. Som lägst har du gymnasial yrkesutbildning med inriktning el, fastighet eller annan likvärdig utbildning och erfarenhet. Du kan kommunicera väl på svenska i både tal och skrift. Du är van att arbeta digitalt med arbetsorder och rapportering.
Då vi har ett kundorienterat arbetssätt förutsätter vi att du har lätt för såväl samarbete som självständigt arbete samt förstår vikten av god service. Du är en person med god samarbetsförmåga och är serviceinriktad vilket hjälper dig att bygga positiva relationer med både kunder och kollegor. Du är strukturerad, noggrann och flexibel, vilket gör att du kan hantera olika arbetsuppgifter självständigt. Du känner stolthet i din yrkesroll. B-körkort är ett krav för den här tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Faciliate. Det är även meriterande med tidigare beredskapstjänstgöring.
Om rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Intervjuer är planerade att hållas tisdag 23/6 på Uddevalla sjukhus.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Vintergatan 8 (visa karta
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451 53 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Driftenhet Yttre Kontakt
Jasmina Jahic, Vision jasmina.jahic@vgregion.se 070-0805946 Jobbnummer
9953887