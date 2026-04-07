Drifttekniker
Nordic Pm AB / Fastighetsskötarjobb / Nacka Visa alla fastighetsskötarjobb i Nacka
2026-04-07
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Pm AB i Nacka
, Karlstad
, Arvika
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om Nordic PM
Vi på Nordic PM är fastighetskonsulter som erbjuder tjänster inom drift och teknisk förvaltning, kommersiell- och ekonomisk förvaltning inkl. hyresavisering. Som konsulter är en viktig del i vårt arbete att ha ett bra samarbete med våra kunder och deras hyresgäster. Med fokus och engagemang från vår sida är vi närvarande och vakna så att både uppdragsgivare och hyresgäster ser oss som en värdefull partner. Allra bäst blir det när vi är på plats! Med entreprenörsanda, engagerade medarbetare, närvaro och en tydlig metod skapar vi värde i de fastigheter vi arbetar med.
Som drifttekniker hos oss på Nordic PM får du en central roll i att säkerställa en effektiv och stabil drift i våra kunders fastigheter. Du kommer arbeta med drift, skötsel, felsökning och optimering av fastighetstekniska installationer - främst ventilation, värme, kyla och styr- och reglerteknik. Du ansvarar även för att skapa och upprätthålla en personlig kontakt med kunder samt att lösa felanmälningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa drift, skötsel och optimering av fastighetstekniska installationer (värme, ventilation, kyla, el och styrsystem)
Felsökning och åtgärd av fel och driftstörningar
Övervakning via fastighetssystem.
Utföra ronderingar och tillsyn enligt driftplaner
Bidra till energieffektivisering och teknisk utveckling
Daglig kontakt med hyresgäster och leverantörer
Delta i planering och uppföljning av service- och underhållsarbetenPubliceringsdatum2026-04-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och erfarenhet från fastighetsdrift. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team, är serviceinriktad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du är bra på att kommunicera och samarbeta med både hyresgäster, kunder och kollegor.
Vi ser att du har:
Relevant utbildning inom driftteknik.
Minst tre års arbetserfarenhet inom driftteknik eller motsvarande.
God datorvana och gärna erfarenhet av digitala fastighetssystem
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med energieffektivisering
Kunskap inom styr- och reglerteknik samt VVS
Genomfört utbildning för anläggningsskötare brandlarm
Certifikat för Heta Arbeten
Vi erbjuder dig
Hos oss på Nordic PM finns det stora möjligheter till personlig utveckling för dig som har drivkraft och engagemang. Vår företagskultur präglas av professionalitet, flexibilitet, snabbhet och nytänkande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, Nordic PM tillämpar provanställning om sex månader.
Nordic PM:s huvudkontor finns i Nacka men i den här tjänsten arbetar du i och utgår från våra kunders fastigheter som finns runt om i Stockholm. Initialt söker vi någon som kan jobba i Södertälje men det kan förändras över tid.Så ansöker du
Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att höra av dig! Sista ansökningsdag är 2026-05-15
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@nordicpm.se
.
Skriv "Drifttekniker" i ämnesraden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Robert Rosin, Driftledare, 070-323 80 15 eller Anders Larsson, Teknisk chef, 070-516 80 11.
E-post: jobb@nordicpm.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic PM AB
(org.nr 556970-9727)
Hesselmans Torg 5 (visa karta
)
131 54 NACKA
För detta jobb krävs körkort.
