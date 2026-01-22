Drifttekniker
Affärsområde Värme och kyla ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla samt elproduktion i södra Skåne. Vi är cirka 100 medarbetare och organiserade i fyra sektioner: Produktion, Distribution V/K, Optimering samt Projekt & Affärsutveckling.
Nu söker vi en skiftgående drifttekniker till team Drift, med placering på vårt moderna kraftvärmeverk i Örtofta (mellan Lund och Eslöv). Vi är dessutom mitt i en stor framtidssatsning och bygger ett nytt värmekraftverk som kommer att driftsättas vintern 2027 - en satsning som stärker vår leveransförmåga och skapar spännande möjligheter för utveckling i driften.
Om rollen
Som drifttekniker är du en nyckelperson i den dagliga driften av våra produktionsanläggningar. Du arbetar med:
Rondering och övervakning av anläggningen
Drift, felsökning och operativ problemlösning
Enklare underhållsinsatser samt medverkan vid avställningar/igångkörningar
Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, t.ex. arbetstillstånd och säkra avställningar
Optimering tillsammans med skiftlaget med fokus på säkerhet, miljö, leverans och ekonomi
Bidra till förbättringsarbete i rutiner och arbetssätt, samt stödja anläggningsutveckling
Om dig
Du har en positiv och öppen attityd som skapar tillit i teamet. Du hanterar stress på ett bra sätt och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du tar ansvar - både för dina uppgifter och för helheten.
I ett skiftlag är vi beroende av varandra. Därför är samarbete en del av jobbet, och "tillsammans" är ett nyckelord hos oss. Du är hjälpsam, prestigelös och delar gärna med dig av dina kunskaper.
Du sätter säkerheten främst, alltid
Du trivs med skiftarbete och att arbeta i en verksamhet som är igång dygnet runt
Du är tekniskt nyfiken, noggrann och gillar att felsöka och hitta rotorsaker
Du arbetar strukturerat, följer rutiner och bidrar till ordning, säkerhet, kvalitet och utveckling i driften
Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning och/eller erfarenhet som drifttekniker, driftingenjör, sjöingenjör eller motsvarande
Erfarenhet från liknande verksamhet, t.ex. fastbränsleeldning och/eller värmepumpar
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder dig
Det krävs mod för att leda energiomställningen. Och det modet finns här, på Kraftringen. Vi tror att ett starkt energisystem börjar med medarbetare som har förutsättningar att må bra och skapa balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv för alla som arbetar hos oss. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner.
Här får du möjlighet att växa i en organisation som driver energiomställningen framåt, samtidigt som du blir en del av en kultur där samarbete, trygghet och respekt för varandra genomsyrar vardagen. Tillsammans bygger vi framtidens energilösningar - för människor, samhälle och kommande generationer.
Låter det intressant?
Sista ansökningsdag är den 15 februari 2026, men vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Frågorna ersätter det personliga brevet och hjälper oss att lära känna dig bättre. När du skickar in din ansökan maskeras dina personuppgifter automatiskt i vårt system. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Torbjörn Widén, Driftchef, 0730-499097. Övrig information
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en del av Sveriges totalförsvar, vilket innebär att alla tillsvidareanställda krigsplaceras enligt Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till en plats att växa på! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
