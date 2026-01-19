Drifttekniker
Österlen VA är ett driftsbolag med fokus på målstyrning, utveckling, teknik och miljö. Vi engagerar oss i forskning kring nya tekniker och modeller för framtidens hållbara vatten- och avloppshantering.
Vatten är vår viktigaste naturtillgång. Det är en gemensam uppgift att skydda vårt dricksvatten för att säkerställa ett hälsosamt och rent dricksvatten, både idag och i framtiden.
Österlen VA ägs gemensamt av Tomelilla och Simrishamns kommun. Hos oss får du ett omväxlande arbete i en utvecklingsinriktad miljö där samarbete, lärande och eget ansvarstagande värderas högt.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Vi söker en driven och prestigelös drifttekniker med förmåga och intresse att göra skillnad för våra samhällsviktiga funktioner. Du sköter dagligt arbete på våra vattenanläggningar samtidigt som du bidrar till verksamhetens utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Driftövervakning/uppföljning/optimering av anläggningarna
• Dokumentation i förekommande system
• Daglig tillsyn och skötsel samt provtagning enligt rutiner och instruktioner
• Medverka och vara behjälplig i investeringsprojekt, uppdrag och upphandlingar
• Bidra i arbetsmiljöarbetet genom att hålla dig uppdaterad och följa gällande arbetsmiljöregler samt rapportera avvikelser.
• I förekommande fall upprätthålla säkerhetsskydd
• Ingå i beredskapsstyrka
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och det finns goda möjligheter att påverka avdelningens arbete och utveckling.Kvalifikationer
Har du erfarenhet av eller utbildning inom driftteknik eller närliggande områden från process-, energi- och produktionsbranschen är det en fördel. Är du dessutom nyfiken, engagerad och sugen på att lära nytt är du rätt person för oss! Vi erbjuder löpande utbildning och du får möjlighet att växa och utvecklas till en grym drifttekniker.
Erfarenhet av arbete i va-verksamhet eller av arbete som drifttekniker och har praktiskt erfarenhet av arbete med vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringar och vattentorn är det meriterande. Även erfarenhet av reparationsarbeten är meriterande. Visar det sig att du dessutom har utbildning i el- och styrteknik, styrsystem och övervakningsprogram är det nästan för bra för att vara sant.
För att trivas och klara av uppdraget behöver du vara en nyfiken, lösningsorienterad och engagerad person som är lyhörd och självgående och älskar att samarbeta. Du behöver ha god datorvana i form av att kunna hantera Office-paketet samt olika drift- och underhållssystem.
Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
