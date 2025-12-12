Drifttekniker
Växjö Energi AB / Driftmaskinistjobb / Växjö Visa alla driftmaskinistjobb i Växjö
2025-12-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö Energi AB i Växjö
Växjö Energi, som är en del av Växjö kommun, erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Hos oss blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens energisystem. Med stort engagemang och starkt miljöfokus skapar vi prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder - idag och i framtiden.
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Just nu är vi i ett generationsbyte i vår nätgrupp och behöver därför rusta upp inför framtida utmaningar!
Gillar du variation och en kombination av att arbeta både inne och ute i väder och vind? Tjänsten som drifttekniker på bjuder på ett varierande arbete både utomhus som inomhus året runt.
Som drifttekniker hos oss väntar ett varierat arbete där du kommer jobba med allt från rutinmässiga arbetsuppgifter såsom tillsyn av kammare och brunnar men även driftsättning av nya kunder, underhåll, likväl som övervakning av våra fjärrvärme- och fjärrkylanät. Här finns också en del administrativt arbete som behövs göras, så grundläggande datavana är en fördel.
Du får chansen att jobba både självständigt och tillsammans med dina kollegor, och det krävs att du kan kasta om planerna när dagen inte riktigt blir som tänkt. När du har fått kläm på jobbet kommer även beredskap att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning, är praktiskt lagd, nyfiken och som älskar att lära dig nya saker. Har du erfarenhet inom underhåll, drift, VVS eller mek? Det är toppen! Om du dessutom har en driftteknikerutbildning i botten eller kunskaper inom svets, el eller nätburen infrastruktur är det ett extra plus.
Det finns en del tunga lyft och arbete i trånga utrymmen, så det är bra att vara förberedd på det. Du bör ha viss datorvana eftersom det ingår administrativa uppgifter.
Vi är åtta medarbetare med olika bakgrunder och vi lär oss mycket av varandra. Vi förväntar oss att du är lika generös och öppen med dina kunskaper och erfarenheter och vi värdesätter ett bra arbetsklimat där vi ser och ställer upp för varandra. Vi ser att du är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser till att de blir gjorda i tid.
Tjänsten kräver B-körkort, och har du BE-körkort är det meriterande.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VEAB 22/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Energi AB
(org.nr 556187-5203) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö Kommun, Veab Kontakt
Gruppchef
Niklas Johansson niklas.johansson@veab.se 0470-775157 Jobbnummer
9640532