Drifttekniker - Riksbyggen Ek För - Fastighetsskötarjobb i Skellefteå

Riksbyggen Ek För / Fastighetsskötarjobb / Skellefteå2021-06-30Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Vi finns över hela landet och är 2 800 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande.Vi arbetar nära våra kunder och vi ser gärna att du i ditt jobb hos oss kan vara ledamot i någon av våra bostadsrättsföreningar. Välkommen!Riksbyggen söker drifttekniker till Skellefteå.Riksbyggen satsar framåt och utvecklar hela tiden verksamheten för att på bästa sätt tillgodose våra kunders behov. Vi tar gärna nya utmaningar och skapar spännande energiprojekt.Vad ska du göra?Som drifttekniker arbetar du med energioptimering samt har en förståelse för livscykelkostnader på tekniska installationer. Du arbetar även med energi- och driftövervakning och larmhantering i kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. Du kommer även att medverka vid energiprojekt.Du kommer att arbeta i kundteam, i ett nära samarbete med andra drifttekniker, tekniska förvaltare, ekonomer och fastighetsskötare.Arbetet är omväxlande och socialt. Arbetet är mycket självständigt med ett stort eget ansvar. Du kommer att ha en stor frihet att på egen hand lösa de arbetsuppgifter du ställs inför i ditt arbete. Hos oss är datorn och telefonen ett självklart arbetsredskap och varje arbetsorder hanteras digitalt. I arbetsuppgifterna ingår bl a:Tillsyn och skötsel av fastigheternas tekniska systemUtföra service, felsökning och optimering av värme-, ventilation- och kylsystem med tillhörande styr & reglersystemAnläggningsskötare för fastigheternas sprinkler- och brandlarmsystemUtföra systematiskt brandskyddsarbete i främst kommersiella fastigheterTilläggsarbeten från beställareFelavhjälpande underhåll i fastigheternas tekniska system och installationerAdministration, t ex kundrapportering, energistatistik, arbetsorderhantering, fakturering etc.Vem är du?Vi söker dig med driftteknisk utbildning och en bred kompetens inom värme-, ventilation- och kylsystem samt styr & reglerteknik eller motsvarande kompetens med relevant arbetslivserfarenhet. Meriterande med erfarenhet från installationsbranchen tex Ventilation, EL eller VS.Det är viktigt att du är social och har förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog med kunder och dina kollegor. Du har en stor problemlösningsförmåga och jobbar på ett affärsmässigt sätt.Du tycker om att ge god service och agerar alltid professionellt i dina kundkontakter. Du vill vara med och skapa en bra och långsiktig hållbar miljö att arbeta och bo i. Du har en god förmåga att arbeta administrativt och har en god förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal och skrift.Körkort är ett krav för denna tjänst.Tjänsten är placerad i Skellefteå men även arbete på andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.Din ansökan skickar du till oss via riksbyggen.se, under Jobb & Karriär, senast den 2021-07-31. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så sök redan idag!2021-06-30Vid frågor kontakta leveranschef Kristoffer Sjöberg, kristoffer.sjoberg@riksbyggen.se Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.Vill du precis som vi, vara med och skapa något betydelsefullt för framtiden - utveckla hållbara idéer tillsammans och skapa fler möjligheter för fler människor? Vill du ha utrymme att växa, tänka nytt och tänka längre? Vill du även ha möjlighet att ansvara för din egen tid, så att du kan skapa balans i vardagen och få ihop livspusslet. Kort sagt, önskar du en utmanande och stimulerande arbetsplats? Välkommen att jobba för en gemensam framtid. Både för dig och samhället. Välkommen till oss på Riksbyggen.Se gärna vår film om hur det är att jobba hos oss!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönSista dag att ansöka är 2021-07-31Riksbyggen Ek För5839602