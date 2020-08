Drifttekniker - Statens Fastighetsverk - Fastighetsskötarjobb i Stockholm

Statens Fastighetsverk / Fastighetsskötarjobb / Stockholm2020-08-23Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.SFV Teatrarna förvaltar byggnader i Ccentrala Stockholm. Bland våra hyresgäster finns Nationalmuseum, Dramatiska Teatern, Kungliga Operan, Armemuseum och Kungla Bibloteket.Värdesätter du att arbeta med unika byggnader som alla har en historia att berätta? Går du igång på äldre byggnader med ny teknik? Då kan just du vara den vi söker.Din rollDu är, i nära samarbete med tekniska förvaltare, driftansvarig för ett antal byggnader. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, mediauppföljning, driftoptimering, systematiskt brandskyddsarbete samt medverkan i projekt.Utöver ovanstående ingår även att ansvara områdesövergripande för vissa arbetsuppgifter.2020-08-23Du har en utbildning inom drift eller motsvarande alternativt har du skaffat dig likvärdig kompetens i arbetslivet. Du får gärna ha några års erfarenhet från rollen som drifttekniker i fastighetsbolag eller liknande, men det är inget krav. Du som är nyutexaminerad är också välkommen att söka. För att lyckas i rollen krävs att du har god datavana samt att du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift.Vi ser det som meriterande om du har kunskap om mediauppföljning, driftoptimering samt systematiskt brandskyddsarbete.Då det kan ingå beredskapstjänstgöring i tjänsten är B-körkort ett krav.Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss då du är vårt ansikte utåt. Lösningsorienterad och samarbetsorienterad är några egenskaper som stämmer in på dig som person. Det är viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt där du driver ditt arbete framåt på egen hand. Att arbeta i kultur-historiska miljöer är något du värdesätter. Nöjda kunder är viktigt för oss och därför är det självklart för dig att arbeta kundorienterat och ha täta kontakter med hyresgäster, kollegor och entreprenörer.Mer informationVi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se. Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.Sista ansökningsdag är 2020-09-13 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2020-09-13Statens Fastighetsverk5329806