Drifttekniker - Norra skärgården
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Norrtälje Visa alla fastighetsskötarjobb i Norrtälje
2025-12-22
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Norrtälje
, Värmdö
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Solna
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap. På några få år har de säkerhets- och försvarspolitiska förutsättningarna kraftigt förändrat den nationella försvarspolitiken. Det innebär att Fortifikationsverket växer och vi kommer att ha en ökad mängd rekryteringar en lång tid framöver. Vill du växa med oss? Häng med på vår utvecklingsresa!
Fortifikationsverket söker nu drifttekniker till driftdistriktet norra skärgården.
Söker du ett varierat arbete hos en arbetsgivare med ett annorlunda fastighetsbestånd? Trivs du med att utföra tillsyn och skötsel och att felsöka och reparera fastigheter och tekniska installationer? Vill du vara en del av vår tillväxt är du välkommen med din ansökan redan idag!
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Region Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län och denna tjänst finns i driftdistriktet norra skärgården och har ett geografiskt område som täcker Stockholms norra skärgård. Din placering kommer att vara Räfsnäs i Norrtälje kommun. Idag är det sex drifttekniker som har arbetsplats i distriktet. Du kommer att självständigt och tillsammans med dina kollegor arbeta med drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär framför allt tillsyn och skötsel, egenkontroller i anläggningar samt avhjälpande och planerat underhåll av byggnader och tekniska installationer och tillhörande infrastruktur som värme el-, VA- och luftbehandlingssystem samt styr-, regler- och övervakningssystem. Även yttre skötsel som gräsklippning och slyröjning förekommer som arbetsuppgift. I arbetsuppgiften ingår täta kund- och leverantörskontakter. Beredskapstjänstgöring kommer att ingå i tjänsten. Resor främst inom distriktet ingår som en naturlig del av tjänsten, även resor inom regionen och riket förkommer med anledning av att vi har verksamhet i hela landet. Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• flera års erfarenhet av tillsyn och skötsel från industri eller offentlig förvaltning.
• erfarenhet av SBA och anläggningsansvar för brandlarm.
• certifikat i heta arbeten.
• godkända slutbetyg från gymnasiet.
• god administrativ förmåga och god datavana som användare av stödsystem.
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• god fysik, då vi arbetar över stora områden och ofta i ogynnsam terräng och miljö.
• körkort, klass B
Det är meriterande om du har:
• examen för fartygsbefäl klass 8
• certifikat för motorsåg och röjsåg
• pannskötarutbildning
• BE eller C körkort.
• Erfarenhet av reservkraft
• Erfarenhet av BVKF
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du empatisk och relationsskapande. Du har god förmåga att samarbeta och ser vikten av tydlig dialog för att skapa förtroende. Du är trygg i dig själv och har ett analytisk lagt sinne. Du tar ansvar för att arbetet blir utfört, strukturerar, prioriterar och följer upp. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet, gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, genomför drift och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Anställningens placeringsort är Rävsnäs. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen. Frågor kring tjänsten? Välkommen att kontakta driftchef, tfn 010-44 44 189 eller rekryteringsspecialist Louisa Björklund, tfn 010-44 45 804. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Karolina Ljungström, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Louisa Björklund louisa.bjorklund@fortifikationsverket.se Jobbnummer
9658528