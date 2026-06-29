Drifttekniker - Grubbnäsudden/Kalix
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2026-06-29
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Fortifikationsverket söker Drifttekniker till Grubbnäsudden i Kalix kommun. Söker du ett varierat arbete hos en arbetsgivare med ett annorlunda fastighetsbestånd? Trivs du med att felsöka, underhålla och reparera olika typer av installationer som tillhör fastigheter? Läs vidare och se om det är dig vi behöver och oss som du söker.
Var ska du jobba och vad ska du göra?
Du kommer ha din tjänsteort i Grubbnäsudden där du kommer jobba tillsammans med en drifttekniker. Fortifikationsverkets uppdrag är att äga och förvalta fastigheter som framförallt Försvarsmakten använder i sin verksamhet. Driftdistrikt Boden Yttre Norr består av 5 st fastighetstekniker, 12 st drifttekniker samt 1 driftchef. Fastighetsbeståndet är varierat med allt från verkstäder, restauranger, vattenproduktionsanläggningar, avloppsanläggningar, reservkraft mm till enklare förläggningsbaracker och övningsanordningar för Försvarsmaktens ändamål.
Rollen innebär tillsyn och skötsel samt felsökning och reparation av fastighetstekniska system samt olika typer av utomhusmiljöer. Den innebär vidare att leda mindre projekt och vara aktiv deltagare i större projekteringar samt beställningar mot entreprenörer. Arbetet innebär regelbunden kontakt med både kunder och entreprenörer. Arbetsfördelning sker över delar av distriktet och det förekommer resor. Beredskap kan komma att innefattas i tjänsten.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har utbildning på gymnasienivå, gärna med teknisk inriktning. Du har erfarenhet av arbete med drift, underhåll och felsökning av tekniska system och/eller fastigheter. Du har god administrativ förmåga, god datavana som användare av stödsystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har utbildning inom el främst men även ventilation, VVS, styrövervakning, kyla eller automation. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet av service- och felanmälan samt felsökning och erfarenhet av förebyggande arbete med tillsyn, skötsel & underhåll. Om du har erfarenheter av arbete med reservkraft och/eller har pannskötarcertifikat är det till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du lugn och stabil och fungerar väl i pressade situationer samt har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är lösningsorienterad och samarbetsinriktad, och ser vikten av tydlig dialog och kommunikation för att skapa förtroende. Du tar ansvar för att arbetet blir utfört, strukturerar, prioriterar och följer upp. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt arbete framåt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid med placering i Grubbnäsudden/Kalix. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 augusti 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Peter Gustafsson 010-444 45 93 eller rekryteringsspecialist Josefin Pihlqvist 070-280 87 47. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
952 93 GRUBBNÄSUDDEN/KALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9983926