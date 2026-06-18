Drifttekniker - Dagvattenstationer
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2026-06-18
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Ref: 20261506
Vill du vara med och säkra en hållbar och klimatanpassad stad?
Malmö växer och vi står inför ökade krav på robust dagvattenhantering. Nu söker vi en drifttekniker som vill bidra till att våra dagvattenstationer fungerar optimalt – varje dag, året runt. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker ansvarar du för tillsyn, drift och underhåll av Malmö stads dagvattenstationer och tillhörande system. Arbetet är varierande och sker både ute i anläggningar och via digitala övervakningssystem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Drift, tillsyn och skötsel av dagvatten- och pumpstationer
Felsökning och åtgärd av problem i pumpar, elutrustning och styrsystem
Förebyggande och planerat underhåll enligt fastställda rutiner
Övervakning via styrsystem (t.ex. SCADA) och uppföljning av larm
Dokumentation av åtgärder i underhålls- och ärendehanteringssystem
Medverkan vid projekt, reinvesteringar och förbättringsarbeten
Samarbete med entreprenörer, leverantörer och andra förvaltningar
Du blir en del av en grupp som ansvarar för drift och underhåll av stadens tekniska infrastruktur. Vi arbetar aktivt med klimatanpassning och hållbar stadsutveckling, där dagvattenhantering är en central del. Arbetsgruppen består av engagerade tekniker och driftpersonal med bred kompetens inom VA, el och mekanik.
Beredskap kan förekomma. KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom driftteknik, VA, el eller motsvarande
Erfarenhet av drift och underhåll av tekniska anläggningar
Grundläggande kunskaper inom el och mekanik
God datorvana samt erfarenhet av digital dokumentation
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av pumpstationer, VA-system eller dagvattenanläggningar
Kunskap inom automation och styr- och reglerteknik
Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet
Elbehörighet eller motsvarande praktisk erfarenhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. Du behöver vara:
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad och noggrann i ditt arbete
Lösningsorienterad med god analytisk förmåga
Samarbetsvillig och serviceinriktad
Eftersom arbetet ofta sker i stadsmiljö och i samverkan med flera aktörer är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga.
Om arbetsplatsen
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Eventuella frågor om tjänsten besvaras v.29 och framåt. Övrig information
På serviceförvaltningen har vi en gemensam ledarstrategi för att främja ett gott ledarskap för dig som medarbetare och en bra verksamhet för Malmöbon. Vi vill att både våra medarbetare och ledare ska ha en bra arbetsmiljö och utvecklas hos oss. Läs mer om ledarstrategin https://malmo.se/Om-Malmo-stad/Var-organisation/Forvaltningar/Serviceforvaltningen/Serviceforvaltningens-ledarstrategi---forvantningar-pa-dig-som-chef.html
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261506". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Arbetsledare
Mikael Sellberg mikael.sellberg@malmo.se Jobbnummer
9970480