Drifttekniker - Alova Fastighetsteknik AB, Uppsala/Västerås
RekryteringsKonsulten Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-03-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RekryteringsKonsulten Sverige AB i Uppsala
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Alova Fastighetsteknik AB erbjuder tjänster inom fastighetsteknik, styrteknik och energiteknik. För att ge sina kunder en förtroendefull leverans kombinerar Alova teknik med hög service och tillsätter en dedikerad organisation anpassad för uppdragets förväntningar.
Till uppdrag i Uppsala/Västerås söker Alova nu en Drifttekniker med god erfarenhet inom yrket och hög servicekänsla.
DRIFTTEKNIKER - ALOVA FASTIGHETSTEKNIK AB, UPPSALA/VÄSTERÅS
Som Drifttekniker planerar du din vardag på egen hand och utför uppdrag självständigt eller tillsammans med dina kollegor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av förebyggande- och felavhjälpande underhållsarbete av uppdragens fastigheter. Alova värdesätter kundvårdsarbetet högt och har långvariga kundrelationer tack vare högt fokus på teknik och service.
Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande med ett stort tekniskt intresse och du har förmågan att arbeta lösningsorienterat. Vidare tycker du om och motiveras av ett omväxlande och varierande praktiskt arbete med dagar fyllda av underhållsarbete och kundservice.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för att drift, skötsel och avhjälpande underhåll av tekniska installationer
• Ansvara för att hyresgäster och dess besökare har en välkomnande fastighet och får en god inomhuskomfort
• Upprätthålla en god energihushållning
• Ansvara för att energiuppföljningen uppdateras månadsvis samt driva energiuppföljningen
• Ta fram förslag på förebyggande åtgärder och underhåll för att sänka energikostnaden i fastigheterna
• Medverka vid myndighetsbesiktningar och energideklarationer
• Vara tillgänglig för kundens kontaktpersoner i övriga ärende som uppstår dagligenErfarenheter
• Minst 3 års praktisk erfarenhet i fastighetsbranschen
• Minst 3 års erfarenhet av arbete inom serviceyrket
• Mycket god kunskap inom VVS och fastighetsteknik
• Minst 2-årig utbildning inom drift- och underhållsteknik (motsvarar nivån Fastighetstekniker SeQF 6 på eftergymnasial utbildning)
• Goda kunskaper inom Officepaketet
• Körkort B
Meriterande:
• Utbildning inom fastighetsautomation, VVS eller liknande
• ElbehörighetSå ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - skicka din ansökan redan idag.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kristina Hjertonsson på telefon 070-3921600.
För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu
Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten hanteras konfidentiellt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RekryteringsKonsulten Sverige AB
(org.nr 559161-8961), http://www.alova.se
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alova Fastighetsteknik AB Jobbnummer
9786071