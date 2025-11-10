Drifttekniker - Alova Fastighetsteknik AB, Stockholm
RekryteringsKonsulten Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RekryteringsKonsulten Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Alova Fastighetsteknik AB erbjuder tjänster inom fastighetsteknik, styrteknik och energiteknik. För att ge sina kunder en förtroendefull leverans kombinerar Alova teknik med hög service och tillsätter en dedikerad organisation anpassad för uppdragets förväntningar.
Till nya uppdrag i Stockholm söker Alova nu Drifttekniker med god erfarenhet inom yrket och hög servicekänsla.
DRIFTTEKNIKER - ALOVA FASTIGHETSTEKNIK AB, STOCKHOLM
Som Drifttekniker planerar du din vardag på egen hand och utför uppdrag självständigt eller tillsammans med dina kollegor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av förebyggande- och felavhjälpande underhållsarbete av uppdragens fastigheter. Alova värdesätter kundvårdsarbetet högt och har långvariga kundrelationer tack vare högt fokus på teknik och service.
Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande med ett stort tekniskt intresse och du har förmågan att arbeta lösningsorienterat. Vidare tycker du om och motiveras av ett omväxlande och varierande praktiskt arbete med dagar fyllda av underhållsarbete och kundservice.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att drift, skötsel och avhjälpande underhåll av tekniska installationer
Ansvara för att hyresgäster och dess besökare har en välkomnande fastighet och får en god inomhuskomfort
Upprätthålla en god energihushållning
Ansvara för att energiuppföljningen uppdateras månadsvis samt driva energiuppföljningen
Ta fram förslag på förebyggande åtgärder och underhåll för att sänka energikostnaden i fastigheterna
Medverka vid myndighetsbesiktningar och energideklarationer
Vara tillgänglig för kundens kontaktpersoner i övriga ärende som uppstår dagligenErfarenheter
Minst 3 års praktisk erfarenhet i fastighetsbranschen
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom serviceyrket
Mycket god kunskap inom VVS och fastighetsteknik
Minst 2-årig utbildning inom drift- och underhållsteknik (motsvarar nivån Fastighetstekniker SeQF 6 på eftergymnasial utbildning)
Goda kunskaper inom Officepaketet
Meriterande:
Utbildning inom fastighetsautomation, VVS eller liknande
Elbehörighet
Körkort BSå ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - skicka din ansökan redan idag.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kristina Hjertonsson på telefon 070-3921600.
För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu
Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten hanteras konfidentiellt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RekryteringsKonsulten Sverige AB
(org.nr 559161-8961), http://www.alova.se
120 40 ÅRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alova Fastighetsteknik AB Jobbnummer
9597942