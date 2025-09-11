Driftstekniker till Tibro kommun
2025-09-11
Nu söker fastighetsavdelningen i Tibro kommun en till driftstekniker till sitt team. Låter det som en tjänst för dig? Tveka inte att ansöka redan idag!
Fastighetsavdelningen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tibro kommun och förvaltar ca 90 000 m2 samt ansvarar för inhyrning av lokaler från externa hyresvärdar. Största andelen av våra ägda fastigheter är skolor men även boenden för äldre, fritidsanläggningar och ett mindre inomhusbad. Förvaltningen består även av Gata-/park, Drift VA, Måltid, Plan- och bygg samt Lokalvård som är inkluderat i Fastighetsavdelningen.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som driftstekniker arbetar du tillsammans med ett team med kommunens värme- och ventilationssystem. Det innebär arbete med övervakning av våra fastigheter i ett överordnat digitalt fastighetssystem samt med praktisk felsökning och beställning av reparationer.
I arbetet ingår även att samordna OVK-besiktningar och beställning av åtgärder utifrån besiktningsresultat.
Beredskapstjänstgöring var 6:e vecka ingår i tjänsten.Kvalifikationer
• Grundutbildning från gymnasiets VVS eller fastighetsprogram alternativt el- och energiprogram.
• En god social förmåga utifrån att vi är en serviceorganisation och tjänstens arbetsuppgifter är omväxlande med många personliga möten.
• Goda datorkunskaper och som kan behärska svenska på god nivå i tal och skrift.
• Inneha B-körkort.
ÖVRIGT
På https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/tibro kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Ersättning
