Driftstekniker
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Driftstekniker - Maskin
Trivs du i en självständig roll med närhet till kollegor? Vill du få chansen att bli del av teknikteamet på vår nya terminal, beläget på Södra Stigamo, där du får möjlighet att forma din roll samt göra det i en organisation i tillväxt och utveckling? Då tror vi att vi har tjänsten för dig!
Bli en av oss!
Just nu söker vi en Driftstekniker – maskin, som kommer att underhålla och bedriva förbättringsarbete på våra sorteringsanläggningar tillsammans med tre andra tekniker. I din roll kommer du att ha ett nutida fokus på att göra felsökningar, utföra underhåll och förebyggande arbete. Du kommer också ha ett långsiktigt fokus genom att kontinuerligt utföra analyser av utvecklings- och förbättringsarbete. Slutligen ser vi att du agerar kravställare och arbetar proaktivt för att samtliga medarbetare ska ha en trygg arbetsplats att vistas på.
Du erbjuds varierande arbetsuppgifter, med mycket frihet under ansvar och goda utvecklingsmöjligheter - då Bring befinner sig i en expansiv fas och i synnerhet avdelningen du kommer att tillhöra. Du kommer att bli en del av Fastighet & Teknik beståendes av en ledare och nio medarbetare. Du kommer att samarbeta tätt inom teamet samt med andra avdelningar inom organisationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbete med skötsel och underhåll av våra sorteringsanläggningar.
Driva kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete.
Inhämta och analysera information för vidareutveckling av avdelningens underhållsarbete och rutiner.
Utföra underhållsuppgifter enligt underhållsplaner.
Bedriva ett proaktivt arbete för att säkerställa att vi har en trygg och säker arbetsplats.
Rapportera utförda arbetsuppgifter och reservdelsförbrukning i servicesystem.
Hjälpa fastighetstekniker vid behov.
Formella krav
Utbildning inom automation, alternativt arbetslivserfarenhet som motsvarar detta.
Goda kunskaper i svenska.
Talar och förstår engelska.
B-körkort.
Generellt goda datorvanor, Officepaketet samt mjukvaruverktyg.
Goda mekaniska kunskaper.
Följande kvalifikationer anses meriterande
Liftutbildning (enligt LLP).
Behörighetsutbildning inom Heta Arbeten.
Truckkort kat A1-4, B1-3.
Tidigare erfarenhet inom elarbetePubliceringsdatum2026-07-07Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är självgående och motiverad av att utforska tekniska lösningar och system som driver våra sorteringsanläggningar. Att vara lösningsorienterad är avgörande, då du ofta kommer att stå inför utmaningar som kräver snabba och effektiva lösningar.
Du kommer att ta på dig ansvar och driva projekt framåt på egen hand, samtidigt som du är en värdefull lagspelare i vårt team. Kommunikation är nyckeln när du samarbetar med kollegor och andra intressenter, både internt och externt. Flexibilitet och förmåga att prioritera är oumbärliga egenskaper i en miljö där varje dag kan vara annorlunda och kräver snabb anpassning.
Sist, men absolut inte minst, delar du våra värderingar; att vilja mer, att ta ansvar och att spela för laget.
Vårt erbjudande
Ett arbete i en expansiv koncern som sätter hälsa, miljö och säkerhet högt på agendan och där det finns goda möjligheter till personlig utveckling. Vi är en utmanare i en bransch som befinner sig i kraftig utveckling och förändring. Det gör att vi som koncern ständigt behöver förbättra och anpassa oss efter nya utmaningar, önskemål och krav som ställs på oss – varje dag. Genom att ta ansvar, spela för laget och ständigt vilja mer, jobbar vi hårt för att göra vardagen enklare och världen mindre för våra kunder. Det är det som präglar oss i vårt dagliga arbete och vår arbetskultur.
Omfattning och placering
Omfattning: Tjänsten utgör 100%, dagtid. Nattarbete kan förekomma.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning,
Placering: Jönköping
Skicka in din ansökan senast 9 augusti
Bring fokuserar på personlig mångfald som en naturlig spegling av hur samhället ser ut. Vi genomför ett löpande urval i rekryteringen och uppmanar därför kvalificerade personer att ansöka direkt. OBS! Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Vi förbehåller oss rätten att utföra bakgrundskontroller på slutkandidater.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Nicholas Kroon via e-post: Nicholas.Kroon@bring.com
.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bring E-commerce & Logistics AB
(org.nr 556546-4939)
Södra Stigamovägen 9A (visa karta
)
556 50 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bring E-Commerce & Logistics AB Jobbnummer
9995053