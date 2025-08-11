Driftschef till Elmo Swedens reningsverk
Human & Executive Sweden AB / Chefsjobb / Svenljunga Visa alla chefsjobb i Svenljunga
2025-08-11
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human & Executive Sweden AB i Svenljunga
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Enligt många är läder det mest mångsidiga av alla tillgängliga naturmaterial. Sedan grundandet av Elmo 1931 har företaget vuxit till att bli en ledande tillverkare av exklusivt läder till möbel- och fordonsindustrin och ingår i Rino Mastrotto Group SpA. Sedan slutet av 80-talet har Elmo drivit garveriindustrin mot vattenbaserade finishsystem och banat väg för vattenrening i sitt eget biologiska vattenreningsverk. Elmo utvecklar, producerar, marknadsför och säljer läder över hela världen, med ca 95 % av försäljningen utanför Sverige. Elmos huvudkontor ligger i Svenljunga med produktion, produktutveckling och försäljning. Försäljningskontor finns också i USA. Läs mer: www.elmoleather.com
Vi söker en Driftschef som vill axla en nyckelroll på Elmos biologiska reningsverk. Vi söker dig som är tekniskt kunnig med ett intresse för vattenrening!
Arbetsuppgifter och mål
Som Driftschef har du en avgörande roll i att säkerhetsställa och upprätthålla en stabil reningsprocess, vilket har en central betydelse för hela Elmos produktionsflöde. I rollen ansvarar du för driften av reningsverket, du leder, fördelar och planerar arbetet på anläggningen i nära samarbete med Driftstekniker samt kollegor på Elmos produktionsanläggning. Din arbetsdag är varierad, du övervakar och följer upp driften, gör flödesberäkningar, går ronder, hanterar driftstörningar och ser till att både förebyggande och akuta underhållsinsatser utförs i rätt tid. Arbetet sker både administrativt och praktiskt - reningsprocessen visualiseras och styrs digitalt via dator och Ipad men du arbetar också ute i anläggningen med daglig tillsyn, service och underhåll.
Du ansvarar för provtagning, inlämning av prover samt kontakt med externa laboratorier. Du följer upp resultat från prover, dokumenterar och rapporterar dessa vidare. På reningsverket arbetar ni två personer och som Driftschef har du personalansvar för Driftteknikern. Du rapporterar till Miljö- och kemikaliechef.
Din Profil
Vi söker dig som är driven och lösningsorienterad som trivs i en roll där du får kombinera tekniskt tänk med praktiskt arbete. Du har sedan tidigare god förståelse för processer inom vattenrening, kan snabbt felsöka vid driftstopp och det är viktigt att du kan axla ett tydligt ägarskap och ansvar för processen på reningsverket.
Vi tror att du är självgående, stresstålig och ansvarstagande. Du är händig och trygg i din tekniska kompetens, kan kommunicera tydligt både internt och externt. Säkerhet, miljö och ständiga förbättringar är en självklar del av ditt arbetssätt.
Du har sannolikt tidigare arbetat som Arbetsledare eller Driftschef på ett reningsverk, inom processindustri eller liknande miljö. Du kan också vara en erfaren Drifttekniker som är redo att kliva in i en mer ledande roll. Du har en relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis vattenrening, kemi eller teknik - via högskola, yrkeshögskola eller genom fristående kurser. Saknar du formell utbildning kan efterfrågad arbetserfarenhet motsvara detta. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Körkort är ett krav för tjänsten.Publiceringsdatum2025-08-11Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar Elmo Sweden med Human & Executive. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att maila till info@humanandexecutive.se
.
Intervjuer kommer att göras löpande.
Varmt välkommen med din ansökan senast 3 september 2025! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human & Executive Sweden AB
(org.nr 559167-4501) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Millnet Administratör 013-4704019 Jobbnummer
9453628