Driftsättare Säkerhetslösningar - Stanley Security Sverige AB - Installationselektrikerjobb i Linköping

Stanley Security Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Linköping2021-07-06"FOR THOSE WHO MAKE A DIFFERENCE" är en mening som är återkommande i vår verksamhet såväl nationellt som internationellt. I rollen som Driftsättare inom Säkerhetslösningar verkar du för att upprätthålla och vidareutveckla STANLEY Security's status på marknaden. Vidare har du ett starkt driv för att din verksamhet ska hålla en hög nivå där vi ska arbeta för att överträffa våra mål med en hängivenhet och passion som gör vår värld tryggare.Är du intresserad av komplexa säkerhetstekniska lösningar i framkant, vill arbeta med driftsättning i en organisation med avancerade säkerhetsanläggningar och kunder som myndigheter, kommuner och nationella samt internationella företag? Då kan STANLEY Security vara ett nästa steg i din utveckling.Nu söker vi en Driftsättare till Linköping. Vi tror att du har erfarenhet av Installation, Service eller Driftsättning och vill utvecklas med oss! Är du en driven team player som kan hantverket kring installationer & dessutom har kunskap och intresse för nätverk och programmering? Tveka inte att söka denna roll där du blir del av ett högpresterande team med gott samarbete, i ett företag med frihet under stort ansvar.AnsvarområdeI rollen som Driftsättare hos oss på STANLEY Security kommer du att arbeta med driftsättning av våra anläggningar och managementsystem. Våra säkerhetslösningar är baserade på dator- och nätverkslösningar och innebär ofta programmering i komplexa system, vilket kräver att du är kunnig inom detta område. Du kommer att arbeta både självständigt och som en del av ett team bestående av projektledare, säljare, projektörer, samt andra driftsättare.Rollen är självständig i sin karaktär, där du kommer att planera ditt arbete i nära samråd med projektledare och även leda underentreprenörer vid behov. Du kommer även att bistå som tekniskt stöd vid projektering och konstruktion av säkerhetsanläggningar. Vi söker dig som tycker om ett utmanande arbete och för rätt person kommer det att innebära möjlighet att ytterligare utveckla sitt yrkeskunnande.För att lyckas i rollen behöver du ha med dig:Utbildning på gymnasienivå/YH, gärna inom IT, Teknik eller El-tele.Erfarenhet av service, installation och/eller driftsättning av tekniska systemErfarenhet med kunskaper om dator-, nätverks- och systemlösningar med flera "huvudsystem" sammankopplade. Certifieringar är meriterande.Goda kunskaper om dokumentation av tekniska systemGod kommunikativ förmåga, du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelskaB-körkortDet är meriterande om:Du har tidigare erfarenhet från säkerhetsbranschen och är bekant med liknande system, samt om du har studerat nätverksteknik, IT eller programmering.Är du den vi söker?Vi lägger stor vikt vid din sociala kompetens då arbetet till stor del innebär samarbete med andra människor och kundkontakt.Vi tror att du gillar problemlösning, är intresserad av att lära dig nya saker och arbeta med de senaste teknikerna. Hos oss går IT- & teknikutvecklingen fort - det ska du tycka om för att trivas i rollen.Du älskar att ta ansvar och motiveras av att leverera den bästa lösningen till kund. Du är van att arbeta självständigt med stor frihet att planera dina egna dagar. Samtidigt är du en klippa på att skapa bra samarbeten både internt och externt.Vi erbjuder digEn arbetsplats som delar en enhetlig passion för att skapa produkter, verktyg och lösningar för att göra världen till en tryggare plats. Oavsett vart du vänder dig i organisationen hittar du en kompromisslös hängivenhet för prestanda, innovation, kundtillfredsställelse och socialt ansvar.STANLEY Security arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla oss. För att kunna utvecklas som företag vet vi att olika individer med olika kompetenser behövs. Vi arbetar därför aktivt för en inkluderande kultur med jämställda förhållanden och mångfald, och uppmuntrar kvinnliga sökande samt sökande från olika bakgrunder.När du börjar hos oss ger vi dig en relevant onboarding som innebär att vi matchar din kompetens till rollen, för att du på bästa sätt ska känna dig trygg när du axlar din nya roll hos oss. Förutom en kultur som vi är stolta över så erbjuder vi konkurrenskraftiga förmåner, friskvårdsbidrag etc.AnsökanTveka inte att höra av dig om du har några frågor. Vi tar emot & hanterar ansökningar löpande. Sista dag att ansöka är 15/8.Under v.29-33 har vi semester och kommer därför inte att bearbeta ansökningar. Återkoppling på din ansökan ges därför tidigast i slutet av augusti. Tack för din förståelse.För att bli anställd hos oss krävs svenskt medborgarskap, godkänd bakgrundskontroll samt referenstagning. En förutsättning för att bli anställd av oss är ett du blir godkänd av Länsstyrelsen.Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Anders Fredriksson, Anders.Fredriksson@sbdinc.com samt rekryteringsspecialist Sara Andersson, 0104587169, Sara.Andersson@sbdinc.com Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-06Fast lön enligt kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Stanley Security Sverige AB5850570