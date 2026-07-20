Driftsamordnare Nyköping Vatten
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen / Chefsjobb / Nyköping Visa alla chefsjobb i Nyköping
2026-07-20
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Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållningen, Kommunfastigheter och Måltidsservice. Dessa stöds av en projektavdelning, ekonomiavdelning, samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 tillsvidareanställda. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
Nyköping Vatten har ansvaret för all VA-verksamhet inom kommunen vilket innebär drift, underhåll och utveckling av vatten- och avloppsverk, pumpstationer samt ledningsnät. I verksamheten ingår 7 vattenverk, 3 vattentorn, 12 avloppsverk, 90 avloppspumpstationer, ett ledningsnät på 90 mil och ett eget vattenlaboratorium.
Vi söker nu en driftsamordnare till driftavdelningen på Nyköping Vatten. Din huvudsakliga uppgift är att vara driftchefens administrativa stöd mot verksamheten.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta och hjälpsamma kollegor. Arbetet är omväxlande och arbetsuppgifterna varierar.
Som Driftsamordnare kommer du bland annat att:
• Vara stöd till driftchef.
• Tillförordnad driftchef vid behov.
• Upprätta underlag inför beslut.
• Dokumentation och återrapportering till enhetschef eller verksamhetschef.
• Analys, statistik och uppföljning.
• Samarbete och dialog med kollegor inom verksamheten, divisionen och kommunen.
• Regelbundna avstämningar med driftchef och arbetsledare.
• Att stötta i större projekt och vara drivande i mindre projekt.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenheter av:
• Projektledning/samordning
• Ledarskap
• VA-branschen
• Arbete i Underhållssystem, Projektsystem, Ekonomisystem etc.
• Diarieföring och arkivering
• Kommunal förvaltningKvalifikationer
Är du redo för ett omväxlande, roligt, lärorikt och intressant uppdrag?
Vi söker dig som:
• Tycker om och är duktig på att planera, strukturera och genomföra.
• Tidigare erfarenhet av samordning inom drift eller process
• Relevant eftergymnasial utbildning.
• Mycket goda kunskaper i svenska både tal och skrift.
• Mycket god datakunskap.
• Körkort B är ett krav.
Du är en drivande och tydlig person med initiativförmåga att driva frågor, arbetsuppgifter och ärenden framåt. En viktig del i arbetet är att avlasta driftchef med uppkomna arbetsuppgifter.
Vår verksamhet har stor variation. Du trivs bäst när du har möjlighet att planera, strukturera och slutföra dina arbetsuppgifter. Du kommer att få dina arbetsuppgifter både med kort varsel, löpande och inplanerade utifrån vårt årshjul.
I arbetet ingår att hålla presentationer och samordna möten så du behöver ha mycket goda kunskaper både administrativt och kommunikativt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Tillverkarvägen 2 (visa karta
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611 45 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kontakt
Verksamhetschef
Madeleine Jansson madeleine.jansson@nykoping.se 0155-45 72 82 Jobbnummer
10006515