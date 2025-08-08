Driftsamordnare, Gator och parker
2025-08-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Letar du efter ett omväxlande arbete där du får jobba med både arbetsledning samt frågor som rör drift och skötsel av parker och naturområden? Då är du välkommen att söka tjänsten som driftsamordnare hos oss.
Inom Gator och Parker arbetar vi för att staden ska vara välskött, vacker, säker och tillgänglig - allt för ett väl fungerande och trivsamt vardagsliv för alla kommunens invånare. All driftpersonal, inklusive våra fyra driftsamordnare, utgår från kontoret på Västerslätt och tillsammans sköter vi Umeås utomhusmiljöer året runt.
Vi ingår i teknik- och fastighetsförvaltningen, där över 1 000 medarbetare arbetar i fem olika verksamheter: Fastighet, Gator och parker, IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice. I förvaltningen planerar, bygger och tar vi hand om fastigheter, vägar och utomhusmiljöer. Vi tillhandahåller färdtjänst och hanterar interna uppdrag för att kommunens verksamheter ska fungera. Till exempel ser vi till att IT-miljön fungerar och är säker, att våra lokaler hålls rena och att kommunens skolor och boenden kan servera hälsosamma måltider.
Det som förenar oss är viljan att underlätta vardagen för Umeås drygt 130 000 invånare.
Som driftsamordnare arbetar du med beredning och arbetsfördelning av arbetsuppgifter för vår operativa driftpersonal inom Gator och parker. Det innebär att du är en viktig länk mellan driftområdeschef och driftpersonal och en viktig kugge i utförandet av vårt grunduppdrag. Du stödjer driftområdeschefen och driftverksamheten i utredningar och teknikfrågor, medverkar vid planering av drift och underhållsarbete samt utför övriga driftarbeten.
Under vintersäsongen kommer du att ingå i vår beredskapsgrupp för vinterväghållning och arbeta med planering av manuell och maskinell vinterväghållning.
Arbetstiden är förlagd dagtid och kan innefatta natt, kvälls- och helgarbete. Beredskapstjänstgöring kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig med relevant utbildning inom mark och anläggning, samt dokumenterad erfarenhet med drift och skötsel av gator och gröna områden. Du har även erfarenhet av
arbetsledning med vana av att arbeta i mindre projekt. Meriterande är om du har arbetat i en ledande position med vinter och renhållning samt utbildning i Bas P-U.
Som person är du självständig, initiativrik och har god samarbetsförmåga. Tjänsten kräver att du är strukturerad, organiserad, flexibel och ansvarstagande. Du har ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor och vill vara en del i ett arbete som bidrar till förbättring och goda resultat. Vi kan erbjuda dig ett varierat och viktigt arbete med goda möjligheter till utveckling!
Tjänsten kräver B-körkort och yrkesbevis för hjullastare.
Välkommen med din ansökan. Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter direkt i ansökningsformuläret.
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start 2025-10-01 till och med 2027-06-01.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå:
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner.
